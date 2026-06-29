July Horoscope 2026: जुलाई महीने की ये हैं 5 लकी राशियां, देखें क्या लिस्ट में शामिल है आपकी राशि?
July Lucky Zodiac Signs 2026: जुलाई का महीना कई राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ साबित हो सकता है। ज्योतिष गणना के अनुसार, इन भाग्यशाली राशियों के जीवन में अच्छे बदलाव होंगे और भाग्य का साथ मिलेगा। जानें जुलाई में किन राशियों को मिलेगा लाभ।
July Month Horoscope Lucky Zodiac Signs 2026: जुलाई महीने में कई बड़े और शुभ ग्रह अपनी राशि, चाल और स्थिति में बदलाव करेंगे। 04 जुलाई 2026 को शुक्र सिंह राशि में गोचर करेंगे। इसी दिन शुक्र का केतु के मघा नक्षत्र में गोचर करेंगे। 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में आएंगे। 23 जुलाई को बुध कर्क राशि में मार्गी होंगे। इसके बाद 26 जुलाई को शनि मीन राशि में वक्री चाल शुरू करेंगे। इसके अलावा जुलाई में सूर्य, मंगल और शुक्र भी नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। जुलाई महीने में ग्रह-नक्षत्रों की चाल में होने वाला बदलाव मेष से लेकर मीन राशि पर गहरा प्रभाव डालेगा। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, पांच राशियों के लिए जुलाई का महीना खुशियों की सौगात ला सकता है। इस दौरान इन भाग्यशाली राशियों को आर्थिक सफलता, करियर में उपलब्धि के साथ शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। आइए जानते हैं जुलाई महीने की भाग्यशाली राशियां कौन-सी हैं।
जुलाई महीने की लकी राशियां: इन राशि वालों की चमकेगी किस्मत
1. मेष राशि-
मेष राशि के लिए जुलाई का महीना अच्छा साबित होगा। धन की स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है। अटके हुए कामकाज में गति आ सकती है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। परिवार या जीवनसाथी से जुड़ी पुरानी अनबन या गलतफहमी दूर होगी। नौकरी में नए और अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। किसी शुभ समाचार के मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों का सहयोग करियर में उन्नति दिला सकता है।
2. मिथुन राशि-
मिथुन राशि के लिए यह समय भाग्य और उपलब्धियों से भरा रहेगा। इस समय किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिसका लाभ आपको करियर में मिलेगा। धन लाभ के नए-नए स्रोत बनेंगे। पुराने मार्गों से भी पैसे आएंगे। निवेश के लिए अनुकूल समय है। आत्मविश्वास में वृद्धि महसूस करेंगे।
3. कन्या राशि-
कन्या राशि के लिए यह महीना खुशियों की सौगात ला सकता है। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। खर्चों में कमी आएगी और आय के साधन बढ़ेंगे, जिससे आर्थिक स्थिरता प्राप्त हो सकती है। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि होगी। भूमि, भवन या वाहन की खरीदारी के प्रबल योग बन रहे हैं।
4. तुला राशि-
धनु राशि वालों के लिए यह महीना शुभ संकेत लेकर आ रहा है। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बचत करने में सफल होंगे। धन संबंधी योजनाएं पूर्ण होंगी। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। व्यापारिक स्थिति मजबूत होगी। निवेश के लिए समय अनुकूल रहने वाला है। व्यापार में विस्तार के योग बन रहे हैं।
5. कुंभ राशि-
कुंभ राशि के लिए यह समय लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस समय कारोबार में वृद्धि के संकेत हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। भाग्यवश काम बनेंगे। यात्राएं फलीभूत होंगी। विद्यार्थियों के लिए अति उत्तम समय कहा जाएगा। जिस चीज की जरूरत होगी उसकी उपलब्धता होगी। धन का आवक बढ़ेगा। सरकारी तंत्र का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान