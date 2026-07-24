Numerology: जुलाई के आखिरी 7 दिन इन तारीखों में जन्मे लोगों के लिए भारी, अपनाएं ये आसान उपाय
जुलाई का आखिरी हफ्ता यानी 25 से 31 जुलाई के बीच कुछ तारीखों में जन्मे लोगों को थोड़ा सतर्क रहना है। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 1, 2 और 7 वालों इस बीच कुछ मामलों में थोड़ा धैर्य रखना है।
जुलाई का महीना अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। न्यूमेरेलॉजी यानी अंक ज्योतिष शास्त्र में कुछ मूलांकों को इस दौरान थोड़ा सतर्क रहने के संकेत दिए गए हैं। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 2, 7 10, 11, 16, 19, 20, 25, 28 और 29 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 1, 2 और 7 है। शास्त्र के अनुसार आपको 25 से लेकर 31 तारीख तक थोड़ा सावधान रहना है। आपको जुलाई के अंतिम हफ्ते में कोई भी फैसला बहुत ही सोच-समझकर लेना है। इस दौरान कोशिश करें कि जल्दबाजी ना की जाए। गुस्सा और बिना पूरी जानकारी के किसी अहम फैसले पर पहुंचना आपको नुकसान पहुंचा सकता है।
मूलांक 1 के लिए सलाह
अगर आपका मूलांक 1 है तो 25 जुलाई से थोड़ा ओवरकॉन्फिडेंस से बचने की कोशिश करें। ऐसी स्थिति बनती है जिसमें हमें हमारा फैसला काफी हद तक सही लगता है लेकिन जल्दबाजी आपका नुकसान करा सकती है। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं या फिर कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो कुछ दिन इंतजार करें। इस हफ्ते के बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस दौरान किसी से बहसबाजी ना करें। कोशिश करें कि हर विवाद से आप दूर रहें।
मूलांक 2 और 7 वाले भी रखें ध्यान
इन दो मूलांक के जातकों को भी जुलाई के आखिरी हफ्ते में थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। इस दौरान मानसिक रूप से उलझनें थोड़ी बढ़ सकती हैं। किसी भी बात को लेकर मन बदल सकता है। ऐसे में आधी जानकारी के साथ कोई भी फैसला ना लें। रिश्ते में धैर्य रखना होगा नहीं तो गलतफहमी की स्थिति बनेगी। ऐसे में किसी भी बात को सुनकर तुरंत रिएक्शन ना दें।
मूलांक 2 और 7 वालों को क्या ध्यान रखना चाहिए?
जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20, 29 या 7, 16, 25 तारीख को हुआ है, उनके लिए यह समय मानसिक रूप से थोड़ा उलझन भरा रह सकता है। किसी भी बात को लेकर मन बार-बार बदल सकता है। ऐसे में बिना पूरी जानकारी के कोई फैसला न लें। रिश्तों में भी गलतफहमी की स्थिति बन सकती है, इसलिए किसी की बात सुनकर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें और पहले पूरी बात समझने की कोशिश करें।
पैसों के मामलों में रहें सतर्क
मूलांक 1, 2 और 7 वालों को जुलाई के आखिरी हफ्ते में पैसों के मामले में सतर्क रहना है। किसी के कहने पर कहीं भी पैसा ना लगाएं। अगर आपको कोई प्लानिंग सही लग रही है या कोई ऑफर मिल रहा है तो हो सके खुद से इसकी पूरी जानकारी लेने की कोशिश करें। अगर कुछ खर्चा करना है तो पहले अपना बजट बना लें। इससे फालतू का मानसिक तनाव नहीं होगा।
स्वास्थ्य का भी रखें ख्याल
इस दौरान आप पर काम का प्रेशर आ सकता है। ऐसे में तनाव को कम करने के लिए अपने खानपान पर ठीक से ध्यान दें। बाहर का तला-भुना खाने से बचें। नींद पूरी लें। दिन में कुछ समय अपने लिए निकालें। इससे मन खुश रहेगा।
जुलाई के आखिरी हफ्ते में जरूर करें ये काम
1. अगर कोई फैसला बड़ा है और उसे लेना जरूरी है तो इसके लिए किसी अनुभवी की सलाह लें।
2. जुलाई के आखिरी हफ्ते में आप कुछ मिनट ध्यान और योगा को दें। इससे आपका मन शांत रहेगा।
3. इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपको अपने गुस्से पर पूरी तरह से कंट्रोल रखना है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र