July Ka Rashifal: जुलाई का महीना सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत राशिफल
July Monthly Horoscope 2026: जुलाई का महीना सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग संकेत लेकर आ रहा है। किसी को करियर और कारोबार में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, तो कुछ लोगों को खर्च, सेहत और रिश्तों के मामलों में सतर्क रहने की जरूरत होगी। ग्रहों की बदलती चाल पूरे महीने अलग-अलग प्रभाव डालेगी।
July Monthly Horoscope 2026: जुलाई का महीना कई लोगों के लिए नई उम्मीदें लेकर आ सकता है। कुछ राशियों को नौकरी और कारोबार में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जबकि कुछ लोगों को खर्च, सेहत और रिश्तों के मामलों में थोड़ा संभलकर चलना होगा। ग्रहों की स्थिति पूरे महीने बदलती रहेगी, इसलिए हर राशि पर इसका असर भी अलग-अलग रहेगा।
आइए जानते हैं, मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना
मेष राशि- जुलाई आपके लिए कामकाज के लिहाज से अच्छा रह सकता है। लंबे समय से रुका कोई काम आगे बढ़ेगा। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार में धीरे-धीरे स्थिति बेहतर होगी। परिवार का साथ मिलेगा। खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए सोच-समझकर पैसा खर्च करें। सेहत को लेकर लापरवाही न करें।
वृषभ राशि- इस महीने किस्मत आपका साथ देती नजर आएगी। मेहनत का फल मिलने के योग हैं। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में नए ग्राहक जुड़ सकते हैं। घर का माहौल अच्छा रहेगा। जीवनसाथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। खानपान पर ध्यान देना जरूरी रहेगा।
मिथुन राशि- महीने की शुरुआत थोड़ी भागदौड़ वाली रह सकती है। काम का दबाव रहेगा, लेकिन धीरे-धीरे राहत मिलेगी। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो जल्दबाजी न करें। कारोबार में नए मौके मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। सेहत का ध्यान रखें।
कर्क राशि- जुलाई में धैर्य से काम लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। नौकरी में मेहनत का अच्छा नतीजा मिल सकता है। व्यापार में किसी पुराने संपर्क से लाभ होने की संभावना है। घर में खुशी का माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में भरोसा बनाए रखें। छोटी-मोटी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है।
सिंह राशि- यह महीना करियर के लिए शुभ संकेत दे रहा है। नई जिम्मेदारी या पद मिलने की संभावना बन रही है। कारोबार में भी फायदा हो सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। प्रेम जीवन में रिश्ते पहले से बेहतर होंगे। नियमित दिनचर्या अपनाएं।
कन्या राशि- कामकाज में व्यस्तता बनी रहेगी, लेकिन इसका फायदा भी मिलेगा। रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है। नौकरी और व्यापार दोनों में सकारात्मक बदलाव दिख सकते हैं। परिवार में किसी शुभ काम की चर्चा हो सकती है। सेहत सामान्य रहेगी, फिर भी आराम का ध्यान रखें।
तुला राशि- जुलाई आपके लिए संतुलन बनाकर चलने का महीना है। नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं। किसी बड़े निवेश से पहले अच्छी तरह सोच लें। परिवार का सहयोग मिलेगा। रिश्तों में बातचीत बनाए रखें। सेहत पहले से बेहतर रहेगी।
वृश्चिक राशि- इस महीने आपकी मेहनत रंग ला सकती है। करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कारोबार करने वालों को नई योजना से फायदा हो सकता है। पैसों के मामले में जल्दबाजी से बचें। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। तनाव कम करने के लिए अपनी दिनचर्या पर ध्यान दें।
धनु राशि- जुलाई आपके लिए नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। नौकरी में अच्छी खबर मिल सकती है। व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी। परिवार के साथ यात्रा की योजना बन सकती है। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।
मकर राशि- यह महीना जिम्मेदारियां बढ़ा सकता है। काम का दबाव रहेगा, लेकिन मेहनत बेकार नहीं जाएगी। कारोबार में नए लोगों से संपर्क लाभ देगा। पैसों के लेनदेन में सावधानी रखें। परिवार का सहयोग मिलेगा। थकान महसूस हो सकती है, इसलिए आराम भी जरूरी है।
कुंभ राशि- जुलाई में कई नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी और कारोबार दोनों में आगे बढ़ने के संकेत हैं। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके काम आएगी। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। सेहत के मामले में नियमित दिनचर्या अपनाएं।
मीन राशि- यह महीना आपके लिए उम्मीद से बेहतर साबित हो सकता है। नौकरी में तरक्की या नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं। कारोबार में लाभ होगा। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। प्रेम जीवन में रिश्ते मजबूत होंगे। अनावश्यक तनाव से बचें और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
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