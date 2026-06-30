July Horoscope: जुलाई में इन 6 राशियों को रहना होगा सतर्क, पंडित जी से जानें प्रभाव और उपाय
July Unlucky Rashi Rashifal 2026: जुलाई का महीना कई राशि वालों के लिए अच्छा रहने वाला है, जबकि कुछ राशियों को इस समय सबसे ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। जानें एस्ट्रोलॉजर नरेंद्र उपाध्याय से जुलाई माह की अनलकी राशियां कौन-सी हैं।
July Horoscope Unlucky Zodiac Signs Rashifal 2026: जुलाई महीने में कई बड़े ग्रहों की चाल में फेरबदल देखने को मिलेगा। ग्रहों की चाल में होने वाला बदलाव का प्रभाव सभी 12 राशियों पर अलग-अलग पड़ता है। जुलाई में शुक्र और सूर्य अपनी राशि बदलेंगे, जबकि बुध और शनि अपनी चाल में परिवर्तन करेंगे। इसके अलावा सूर्य, मंगल और शुक्र नक्षत्र गोचर भी करेंगे। जुलाई में ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति में होने वाला परिवर्तन कई राशियों के भाग्य का समीकरण भी बदल सकता है। एस्ट्रोलॉजर नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, किसी भी महीने के राशिफल का आकलन ग्रह-नक्षत्रों के राशि परिवर्तन के आधार पर ही किया जाता है। जुलाई में कुछ ग्रह अपनी राशि बदलेंगे और कुछ अपनी चाल। हर राशि परिवर्तन या ग्रह की स्थिति में बदलाव हर राशि के लिए शुभ या हर राशि के लिए अशुभ साबित नहीं होगी। आइए जानते हैं जुलाई का महीना किन राशियों पर डालेगा प्रतिकूल प्रभाव।
जुलाई में प्रमुख ग्रह कब-कब बदलेंगे चाल:
2 जुलाई- शनि का नक्षत्र पद गोचर
4 जुलाई- शुक्र का सिंह गोचर
16 जुलाई- सूर्य का कर्क गोचर
24 जुलाई- बुध मार्गी
27 जुलाई- शनि वक्री
पंडित जी के अनुसार जुलाई में इन 6 राशियों के लोग रहें सतर्क:
पंडित उपाध्याय के अनुसार, जुलाई का महीना मेष, सिंह, वृश्चिक, धनु, कुंभ और मीन राशि के लिए शुभ नहीं कहा जा सकता है। इस दौरान इस राशियों को धन, करियर, व्यवसाय और परिवार संबंधी मामलों में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। खर्चों में अधिकता हो सकती है, जिससे आर्थिक बजट हिल सकता है। इस समय आप आय और व्यय के बीच संतुलन बनाने में मुश्किलों या अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। करियर संबंधी परेशानी बनी रहेंगी।
मेहनत के अनुरूप परिणाम नहीं मिलने से मन परेशान हो सकता है या निराशा घेर सकती है। व्यवसाय में मंदी आ सकती है। छोटे-छोटे पारिवारिक मुद्दे बड़ा रूप ले सकते हैं। इस समय आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। वाहन प्रयोग में सावधानी बरतें, वरना चोट-चपेट लग सकती है। किसी की बातों में आकर निवेश से बचें, वरना नुकसान हो सकता है। गृहकलह के संकेत हैं। भौतिक सुखों में कमी आ सकती है। सरकारी तंत्र या सीनियर्स से नहीं उलझें, करियर को नुकसान हो सकता है। कामकाज की अधिकता रहेगी, जिससे मानसिक दबाव महसूस होगा।
अशुभ फलों को कम करने के उपाय-
- मेष राशि और वृश्चिक राशि वालों को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और प्रत्येक मंगलवार या शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम 108 बार करना चाहिए।
- सिंह राशि वालों के लिए सूर्य उपासना लाभकारी रहेगी। प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल अर्पित करें।
- धनु और मीन राशि वाले गुरुवार का व्रत करें और भगवान विष्णु के साथ केले के पेड़ की विधिवत पूजा-अर्चना करें।
- कुंभ राशि वालों को शनिदेव की आराधना करनी चाहिए और प्रत्येक शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान