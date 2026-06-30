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July Horoscope 2026: जुलाई में इन 5 राशियों की चमक सकती है किस्मत, धन लाभ के बन रहे योग

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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July Horoscope 2026: जुलाई का महीना कुछ राशियों के लिए आर्थिक मामलों में राहत और नए अवसर लेकर आ सकता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार वृषभ, मिथुन, तुला, कन्या और मकर राशि के लोगों को नौकरी, कारोबार और धन से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं। 

July Horoscope 2026: जुलाई में इन 5 राशियों की चमक सकती है किस्मत, धन लाभ के बन रहे योग

July Horoscope 2026: जुलाई का महीना कुछ राशियों के लिए पैसों के मामले में अच्छा रह सकता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस महीने वृषभ, मिथुन, तुला, मकर और कन्या राशि के लोगों को धन लाभ के मौके मिल सकते हैं। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है, वहीं कारोबार करने वालों की कमाई बढ़ने के संकेत हैं। आइए जानते हैं इन 5 राशियों के लिए जुलाई कैसा रह सकता है।

वृषभ राशि

वृषभ राशि के लोगों के लिए जुलाई मेहनत का फल देने वाला महीना साबित हो सकता है। लंबे समय से जिस काम का इंतजार था, उसमें सफलता मिल सकती है। नौकरी में अधिकारियों का साथ मिलेगा। अगर कारोबार करते हैं तो नए काम मिलने के योग हैं। कमाई बढ़ सकती है और खर्च भी काबू में रहेगा। इससे आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है।

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई शुभ रहने के संकेत हैं। कारोबार में फायदा हो सकता है। अगर कहीं पैसा लगाया है तो उससे अच्छा लाभ मिलने की उम्मीद है। नौकरी करने वालों के लिए भी नए मौके आ सकते हैं। इस महीने बचत पर ध्यान देंगे तो आगे फायदा मिलेगा।

तुला राशि

तुला राशि के लोगों को इस महीने अचानक धन लाभ हो सकता है। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। नौकरी में प्रमोशन या वेतन बढ़ने जैसी अच्छी खबर मिल सकती है। कारोबार करने वालों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। मेहनत का पूरा फायदा मिलने की उम्मीद है।

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मकर राशि

मकर राशि के लोगों के लिए जुलाई राहत लेकर आ सकता है। अगर आपका कोई पैसा लंबे समय से अटका हुआ है तो उसके मिलने के योग हैं। नौकरी और कारोबार, दोनों में अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। नई शुरुआत करने के लिए भी समय ठीक माना जा रहा है। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है।

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कन्या राशि

कन्या राशि के लोगों के लिए जुलाई कई अच्छे मौके लेकर आ सकता है। लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं। कहीं से अचानक धन मिलने के भी संकेत हैं। नौकरी में आपकी मेहनत की तारीफ हो सकती है। कारोबार में भी फायदा होने की संभावना है। इस महीने सोच-समझकर खर्च करेंगे तो बचत भी अच्छी रहेगी।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

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दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
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