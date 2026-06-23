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July Horoscope: जुलाई के महीने में इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, जीवन में होंगे अच्छे बदलाव

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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July ka mahina kin rashi walo ke liye lucky: जुलाई का महीना ग्रह-नक्षत्रों के लिहाज से खास रहने वाला है। इस माह में कुछ भाग्यशाली राशियों को अच्छे परिणाम मिलेंगे और कुछ राशियों को सावधान रहने की जरूरत होगी। जानें जुलाई का महीना किन राशियों के लिए साबित होगा लकी।

July Horoscope: जुलाई के महीने में इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, जीवन में होंगे अच्छे बदलाव

July 2026 lucky zodiac signs horoscope: जुलाई का महीना ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस माह में शुक्र, बुध और सूर्य गोचर होगा और ग्रहों के न्याय देवता शनि और ग्रहों के राजकुमार बुध अपनी चाल में बदलाव करेंगे। 4 जुलाई को शुक्र सिंह राशि में आएंगे। 16 जुलाई को सूर्य कर्क गोचर करेंगे। 24 जुलाई को बुध मार्गी होंगे। अंत में 27 जुलाई को शनि मीन राशि में वक्री हो जाएंगे। ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति में होने वाला बदलाव कई राशियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा, जबकि कुछ राशियों को सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। आइए जानते हैं जुलाई का महीना किन 4 राशियों के लिए रहेगा शुभ।

जुलाई का महीना किन 4 राशि वालों के लिए साबित होगा लकी-

1. सिंह राशि-

सिंह राशि के लिए यह महीना शुभ परिणाम प्रदान करने वाला सिद्ध हो सकता है। इस समय आपकी स्वास्थ्य परेशानियां दूर होती नजर आ सकती हैं। किसी नए काम या व्यापार की शुरुआत करना अच्छा रहेगा। आय के नए-नए स्रोत बनेंगे और पुराने साधनों से भी रुपए-पैसे आएंगे। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत हैं।

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2. तुला राशि-

तुला राशि वालों के लिए यह समय करियर के लिहाज से अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। रोजी-रोजगार में तरक्की के संकेत हैं। कार्यक्षेत्र में बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। सरकारी तंत्र का भरपूर लाभ मिलेगा। धन का आवक बढ़ेगा। व्यापारिक विस्तार मिलने के संकेत हैं। सामाजिक कद बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय अनुकूल साबित होगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को सफलता मिल सकती है।

3. मकर राशि-

मकर राशि वालों को मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलेंगे। अटके हुए कार्यों को गति मिल सकती है। धन की स्थिति सामान्य रहेगी, इस समय न ही अधिक खर्च होगा और न ही अधिक आय। व्यापारिक सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। पराक्रम रंग लाएगा। आत्मविश्वास में वृद्धि का अनुभव करेंगे।

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4. मीन राशि-

मीन राशि वालों के लिए जुलाई का महीना लकी साबित होगा। नौकरी-चाकरी की स्थिति अच्छी होगी। नौकरी संबंधी परेशानियां खत्म होंगी। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। परिवार में खुशियों का आगमन होगा। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। धन संबंधी योजनाएं पूर्ण होंगी। अपनों का साथ मिलेगा। यात्रा के योग बन रहे हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
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