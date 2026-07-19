जुलाई के आखिरी 10 दिन राजा की तरह बीतेगा इन राशियों का जीवन, चमकेगा भाग्य का सितारा
जुलाई 2026 के आखिरी 10 दिनों में सूर्य, गुरु और मंगल-शनि की अनुकूल ग्रह स्थिति का असर कई राशियों पर देखने को मिल सकता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार सिंह, कन्या, तुला, धनु और मकर राशि वालों को करियर, कारोबार, धन और मान-सम्मान के मामलों में नए अवसर और सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है।
जुलाई का महीना खत्म होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। इस बीच ग्रहों की चाल में भी कई अहम बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सूर्य पहले ही कर्क राशि में आ चुके हैं। गुरु पुष्य नक्षत्र में हैं और मंगल-शनि के बीच बना शुभ संबंध भी कई राशियों को फायदा पहुंचाने वाला माना जा रहा है। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि इन ग्रह स्थितियों का असर जुलाई के आखिरी 10 दिनों में कुछ राशियों पर सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है। इन लोगों को कामकाज, धन और मान-सम्मान के मामलों में अच्छी खबर मिल सकती है।
क्यों चमक सकता है भाग्य?
जुलाई के आखिरी 10 दिनों में एक साथ कई ऐसे ग्रह योग सक्रिय रहेंगे, जो मेहनत का फल दिलाने वाले माने जाते हैं। गुरु का शुभ प्रभाव भाग्य का साथ बढ़ा सकता है। सूर्य आत्मविश्वास और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि का संकेत दे रहे हैं, जबकि मंगल और शनि का सहयोगी संबंध लंबे समय से अटके कामों को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसी वजह से कुछ राशियों के लिए यह समय नए मौके, आर्थिक लाभ और तरक्की के संकेत लेकर आया है।
सिंह राशि- सिंह राशि के लोगों के लिए महीने का आखिरी हिस्सा राहत देने वाला रह सकता है। नौकरी में चल रही परेशानियां कम होंगी और अधिकारियों से सहयोग मिलने के योग हैं। नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। कारोबार करने वालों को किसी पुराने संपर्क से फायदा मिल सकता है। रुका हुआ पैसा वापस मिलने की भी उम्मीद है। परिवार में माहौल सामान्य रहेगा और किसी शुभ समाचार से खुशी मिल सकती है।
कन्या राशि- कन्या राशि वालों के लिए भाग्य का साथ मजबूत दिखाई दे रहा है। जिस काम को लंबे समय से पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें सफलता मिलने की संभावना है। नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को अच्छा अवसर मिल सकता है। व्यापार में नए ग्राहक जुड़ सकते हैं। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी और बचत करने का मौका भी मिलेगा।
तुला राशि- तुला राशि के जातकों के लिए जुलाई के आखिरी दिन लाभ देने वाले साबित हो सकते हैं। करियर में आगे बढ़ने का रास्ता खुल सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों का भरोसा बढ़ेगा। किसी महत्वपूर्ण बैठक या इंटरव्यू में सफलता मिलने के योग हैं। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा और घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम की चर्चा शुरू हो सकती है।
धनु राशि- धनु राशि वालों के लिए यह समय नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। अगर किसी नए काम या निवेश की योजना बना रहे हैं तो परिस्थितियां आपके पक्ष में रह सकती हैं। व्यापार में मुनाफा बढ़ सकता है। नौकरीपेशा लोगों को मेहनत का फल मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा रहने के संकेत हैं। किसी पुराने विवाद का हल निकल सकता है।
मकर राशि- मकर राशि के लोगों को जुलाई के आखिरी 10 दिनों में किस्मत का अच्छा साथ मिल सकता है। रुके हुए सरकारी काम पूरे होने की संभावना है। नौकरी में पद और जिम्मेदारी दोनों बढ़ सकते हैं। आर्थिक मामलों में राहत मिलेगी। परिवार का सहयोग मिलेगा और भविष्य से जुड़ी कोई बड़ी योजना बनाने का मौका मिल सकता है। समाज में सम्मान बढ़ने के भी योग हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
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एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
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