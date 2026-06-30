July Horoscope 2026: जुलाई में इन 7 राशियों को रहना होगा सबसे ज्यादा सतर्क, जानें किस बात का रखें ध्यान
July Horoscope 2026: जुलाई का महीना सभी राशियों के लिए एक जैसा नहीं रहेगा। जहां कुछ लोगों को नए मौके मिल सकते हैं, वहीं कुछ राशियों को नौकरी, कारोबार, पैसों के लेन-देन और सेहत के मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होगी।
जुलाई का महीना हर किसी के लिए एक जैसा नहीं रहने वाला। जहां कुछ राशियों के लिए यह समय राहत और तरक्की लेकर आ सकता है, वहीं कुछ लोगों को थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत होगी। खासकर पैसों के लेन-देन, नौकरी, कारोबार और सेहत से जुड़े मामलों में जल्दबाजी नुकसान करा सकती है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, कुंभ और मीन राशि के जातकों को जुलाई में कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए।
मेष राशि
इस महीने किसी भी काम में जल्दबाजी न करें। पैसों के मामले में सोच-समझकर फैसला लें। नौकरी में छोटी-छोटी बातों पर बहस से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा। जितना धैर्य रखेंगे, उतना फायदा होगा।
कर्क राशि
कर्क राशि के लोगों को इस महीने खर्च पर नजर रखनी होगी। किसी को पैसा उधार देने या लेने से पहले अच्छी तरह सोच लें। परिवार में भी बात करते समय संयम रखें। सेहत को लेकर लापरवाही ठीक नहीं रहेगी।
सिंह राशि
काम का दबाव बढ़ सकता है। ऐसे में गुस्से या तनाव में कोई फैसला लेने से बचें। नौकरी हो या कारोबार, हर कदम सोच-समझकर उठाएं। अनावश्यक खर्च आपकी परेशानी बढ़ा सकता है।
वृश्चिक राशि
इस महीने किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बचें। कारोबार में बड़ा जोखिम लेने से पहले पूरी जानकारी जुटा लें। गुस्से में लिया गया फैसला बाद में परेशानी दे सकता है। इस माह में लेन-देन सोच-समझकर ही करें।
धनु राशि
धनु राशि वालों को पैसों के मामले में सावधान रहने की जरूरत है। फिजूलखर्ची से बचें और जरूरी कामों को पहले पूरा करें। किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे ध्यान से पढ़ लें। इस माह में नए कार्य की शुरुआत न करें।
कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों को जुलाई को महीने में सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। काम में देरी होने से मन परेशान हो सकता है, लेकिन धैर्य रखना जरूरी है। बेवजह के विवाद से दूर रहें। वाहन चलाते समय भी पूरी सावधानी बरतें।
मीन राशि
मीन राशि के लोगों को इस महीने अपनी सेहत पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। काम और आराम के बीच संतुलन बनाकर चलें। पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लें। इस महीन कोई भी फैसला लेने से पहले सोच-विचार अवश्य करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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