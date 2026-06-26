जुलाई में शुक्र, सूर्य और शनि बदलेंगे चाल, इन राशियों की चमक सकती है किस्मत
July Grah Gochar 2026: जुलाई 2026 में शुक्र, सूर्य और शनि अपनी चाल बदलेंगे। 4 जुलाई को शुक्र सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में गोचर करेंगे और 27 जुलाई को शनि मीन राशि में वक्री होंगे। इन तीन प्रमुख ग्रहों के बदलाव का असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग पड़ सकता है।
July Grah Gochar 2026: जुलाई का महीना शुरू होने वाला है। ज्योतिष की नजर से यह महीना खास माना जा रहा है। वजह है तीन बड़े ग्रहों की बदलती चाल। महीने की शुरुआत में शुक्र राशि बदलेंगे। इसके बाद सूर्य नई राशि में जाएंगे। जुलाई खत्म होने से पहले शनि भी वक्री हो जाएंगे। एक ही महीने में तीन बड़े बदलाव होने की वजह से लोग यह जानना चाहते हैं कि इसका असर किस पर पड़ेगा।
जुलाई में कब बदलेंगे ग्रह?
जुलाई में तीन अहम ग्रह अपनी चाल बदलेंगे।
- 4 जुलाई – शुक्र सिंह राशि में प्रवेश करेंगे।
- 16 जुलाई – सूर्य कर्क राशि में गोचर करेंगे।
- 27 जुलाई – शनि मीन राशि में वक्री होंगे।
इन तीनों बदलावों का असर सभी 12 राशियों पर माना जाता है। हालांकि हर व्यक्ति के लिए परिणाम अलग हो सकते हैं। इसकी वजह जन्म कुंडली और ग्रहों की स्थिति होती है।
शुक्र के गोचर का क्या मतलब है?
शुक्र को सुख, प्रेम, शादीशुदा जीवन और भौतिक सुखों का कारक माना जाता है। जब शुक्र राशि बदलते हैं तो कई लोगों के जीवन में छोटे-बड़े बदलाव शुरू हो सकते हैं। किसी के लिए नया रिश्ता बनने का समय हो सकता है तो किसी को करियर में अच्छी खबर मिल सकती है। खर्च और आमदनी का संतुलन भी बदल सकता है।
सूर्य का गोचर क्यों रहता है अहम?
16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य को आत्मविश्वास, सम्मान और नेतृत्व का ग्रह माना जाता है। इस दौरान कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। नौकरी में बदलाव की सोच रहे लोगों के सामने नए विकल्प भी आ सकते हैं। सरकारी काम अटके हैं तो उनमें भी धीरे-धीरे गति आने की उम्मीद रहती है।
शनि की वक्री चाल क्या संकेत देती है?
27 जुलाई को शनि वक्री होंगे। शनि की चाल बदलने को ज्योतिष में अहम घटना माना जाता है। इस समय पुराने अधूरे काम फिर सामने आ सकते हैं। जिन लोगों ने मेहनत की है, उन्हें उसका फल मिलने की शुरुआत हो सकती है। वहीं लापरवाही करने वालों को अपनी गलतियां सुधारने का मौका भी मिल सकता है।
किन राशियों के लिए अच्छा समय माना जा रहा है?
ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला और मकर राशि के लोगों के लिए जुलाई राहत लेकर आ सकता है। नौकरी और कारोबार में नए मौके मिल सकते हैं। रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। पैसों से जुड़ी परेशानियां भी पहले के मुकाबले कम हो सकती हैं।
बाकी राशियों को क्या करना चाहिए?
अगर आपकी राशि मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, कुंभ या मीन है तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस बड़े फैसले जल्दबाजी में न लें। पैसों का हिसाब सोच-समझकर करें। किसी बात को लेकर तनाव है तो शांत दिमाग से फैसला लेना ज्यादा ठीक रहेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
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न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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