July Grah Gochar 2026: जुलाई के आखिरी 15 दिन बदल सकते हैं इन 7 राशियों की किस्मत, 5 को रहना होगा सतर्क
जुलाई के आखिरी 15 दिनों में सूर्य, बुध और शनि समेत कई प्रमुख ग्रहों की चाल में बदलाव होगा। ज्योतिष के अनुसार इन ग्रहों के गोचर का असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग देखने को मिल सकता है। जानें किन 7 राशियों के लिए शुभ संकेत बन रहे हैं और किन 5 राशियों को इस दौरान अधिक सतर्क रहने की सलाह दी जाती है।
July Grah Gochar 2026: जुलाई माह के अंतिम 15 दिन ग्रहों के लिहाज से काफी अहम माने जा रहे हैं। 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच कई बड़े ग्रह अपनी चाल बदलेंगे या खास स्थिति में आएंगे। इस दौरान सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, बुध मार्गी होंगे, शनि वक्री होंगे और महीने के आखिर में सूर्य-गुरु की युति भी बनेगी। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इन ग्रहों के बदलाव का असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग देखने को मिलेगा।
कब-कब बदलेगी ग्रहों की चाल
16 जुलाई को सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश, 24 जुलाई को बुध का मार्गी होना, 27 जुलाई से शनि का वक्री होना और 29 जुलाई को सूर्य-गुरु की युति जैसे ग्रहों के बदलाव इस अवधि को खास बना रहे हैं। ज्योतिषियों का मानना है कि इन घटनाओं का असर करियर, आर्थिक स्थिति, रिश्तों और मानसिक स्थिति पर अलग-अलग रूप में देखने को मिल सकता है।
इन राशियों को होगा लाभ
ज्योतिषशास्त्र के अनुसार इस दौरान मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक और मकर राशि के लोगों के लिए समय पहले से बेहतर रह सकता है। लंबे समय से रुके काम पूरे होने की उम्मीद बन सकती है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी या अच्छा मौका मिल सकता है। कारोबार में भी नए संपर्क बनने और पुराने कामों से लाभ मिलने के संकेत हैं। परिवार में चल रही किसी बात का समाधान निकल सकता है। हालांकि किसी भी बड़े निवेश या फैसले से पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी रहेगा।
क्या रहेगा प्रभाव
मेष राशि के लोगों का आत्मविश्वास बढ़ सकता है। वृषभ राशि वालों को करियर और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं। कर्क राशि के लोगों को परिवार और काम के बीच अच्छा संतुलन बनाने का मौका मिलेगा। सिंह राशि वालों के लिए नए संपर्क भविष्य में फायदा पहुंचा सकते हैं। कन्या राशि के लोगों की मेहनत रंग ला सकती है। वृश्चिक राशि वालों को रुके हुए काम पूरे होने की उम्मीद है, जबकि मकर राशि के लोगों को नौकरी और कारोबार में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
इन राशियों को रहना होगा संभलकर
मिथुन, तुला, धनु, कुंभ और मीन राशि के लोगों को थोड़ा संभलकर चलने की सलाह दी जाती है। इस दौरान खर्च बढ़ सकते हैं। जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसान पहुंचा सकते हैं। नौकरी में किसी बात को लेकर दबाव महसूस हो सकता है। परिवार या रिश्तों में छोटी-छोटी बातों को लेकर बहस से बचना बेहतर रहेगा। सेहत के मामले में भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए।
इन बातों का रखें ध्यान
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय धैर्य के साथ काम करना, बिना सोचे-समझे फैसले न लेना और अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाना शुभ माना जाता है। साथ ही जरूरतमंद लोगों की मदद करना और नियमित पूजा-पाठ करना भी सकारात्मक माना जाता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
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न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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