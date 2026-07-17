इन 5 राशियों पर भारी पड़ सकते हैं जुलाई के आखिरी दिन, सेहत और पैसों के मामले में रहें सावधान
July End Horoscope 2026: जुलाई के आखिरी दिनों में कन्या, सिंह, कुंभ, कर्क और मीन राशि के लोगों को थोड़ा संभलकर रहने की सलाह दी गई है। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, इस दौरान खर्च बढ़ सकता है, सेहत से जुड़ी परेशानियां सामने आ सकती हैं ।
जुलाई का महीना खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल है कि महीने के आखिरी दिनों में उनकी राशि पर क्या असर पड़ सकता है। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, जुलाई का आखिरी समय पांच राशियों के लिए कुछ बदलाव लेकर आ सकता है। इस दौरान किसी का खर्च बढ़ सकता है, किसी की सेहत बिगड़ सकती है तो किसी के रिश्तों में तनाव देखने को मिल सकता है।
आइए जानते हैं किन राशियों को थोड़ा ज्यादा सावधान रहने की सलाह दी गई है-
कर्क राशि- कर्क राशि के लोगों को मुंह, दांत या गले से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर पहले से ऐसी कोई परेशानी है तो उसे नजरअंदाज न करें। साफ-सफाई का ध्यान रखें और जरूरत महसूस हो तो डॉक्टर की सलाह लें। खानपान में भी लापरवाही करने से बचना बेहतर रहेगा।
कन्या राशि- कन्या राशि के लोगों को जुलाई के आखिरी दिनों में पैसों के मामले में संभलकर चलना होगा। अचानक ऐसे खर्च सामने आ सकते हैं, जिनकी आपने पहले से कोई योजना नहीं बनाई होगी। इसी वजह से बजट भी बिगड़ सकता है। पैसों को लेकर ज्यादा चिंता करने से मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। इसलिए जितना हो सके बेवजह के खर्च से बचें और हर फैसला सोच-समझकर लें।
सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए यह समय सेहत और शादीशुदा जीवन पर ध्यान देने का है। जीवनसाथी के साथ छोटी-छोटी बातों पर बहस हो सकती है। अगर गुस्से में कोई फैसला लिया तो बात और बिगड़ सकती है। अपनी सेहत को भी नजरअंदाज न करें। समय पर खाना, पर्याप्त आराम और नियमित दिनचर्या आपके लिए फायदेमंद रहेगी।
कुंभ राशि- कुंभ राशि के लोगों को इस समय अपने साथ-साथ जीवनसाथी की सेहत का भी ध्यान रखना होगा। दांपत्य जीवन में कुछ बातों को लेकर तनाव हो सकता है। ऐसे समय में धैर्य रखना सबसे जरूरी होगा। किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय शांत रहकर बात करें। इससे कई परेशानियां अपने आप दूर हो सकती हैं।
मीन राशि- मीन राशि के लोगों को रिश्तों में बहुत सोच-समझकर कदम बढ़ाने की जरूरत होगी। विपरीत लिंग से जुड़े किसी मामले में गलतफहमी या विवाद की स्थिति बन सकती है। इसलिए बातचीत में संयम रखें और कोई भी ऐसा काम न करें जिससे बाद में परेशानी हो। इसके अलावा अपनी सेहत पर भी ध्यान देना जरूरी रहेगा।
क्या कहते हैं ज्योतिषी?
पंडित नरेंद्र उपाध्याय का कहना है कि जुलाई के आखिरी दिनों में इन पांच राशियों के लोगों को जल्दबाजी से बचना चाहिए। खर्च पर नियंत्रण रखें, सेहत को नजरअंदाज न करें और रिश्तों में धैर्य बनाए रखें। थोड़ी सी सावधानी आने वाली परेशानियों को काफी हद तक कम कर सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि