जुलाई में शनि, मंगल और शुक्र का रहेगा खास प्रभाव, जानें किन मामलों में बरतनी होगी सावधानी
जुलाई 2026 में शनि मीन, मंगल वृषभ और शुक्र सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष के अनुसार इन तीनों ग्रहों की मौजूदा स्थिति का असर नौकरी, कारोबार, धन, रिश्तों और पारिवारिक जीवन जैसे कई क्षेत्रों पर देखने को मिल सकता है। जानें इन ग्रहों की चाल का क्या महत्व है और किन बातों का ध्यान रखना बेहतर रहेगा।
जुलाई 2026 में तीन बड़े ग्रह अलग-अलग राशियों में गोचर कर रहे हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस समय शनि मीन राशि में, मंगल वृषभ राशि में और शुक्र सिंह राशि में हैं। ज्योतिष में इन तीनों ग्रहों को अलग-अलग क्षेत्रों का कारक माना जाता है। शनि कर्म, मेहनत और जिम्मेदारी का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंगल साहस, ऊर्जा, नौकरी और जमीन से जुड़े मामलों का कारक माना जाता है। वहीं शुक्र प्रेम, सुख-सुविधा, वैवाहिक जीवन और भौतिक सुखों का ग्रह है। ऐसे में इन तीनों ग्रहों की मौजूदा स्थिति का असर लोगों के जीवन के अलग-अलग पहलुओं पर देखने को मिल सकता है।
शनि मीन राशि के गोचर में
ज्योतिष के अनुसार शनि इस समय मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि की चाल धीमी होती है, इसलिए इनका असर लंबे समय तक बना रहता है। इस दौरान कई लोगों को काम के प्रति ज्यादा जिम्मेदारी निभानी पड़ सकती है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। जिन लोगों ने लंबे समय से मेहनत की है, उन्हें उसके परिणाम भी मिलने शुरू हो सकते हैं। हालांकि किसी भी काम में लापरवाही करने से बचने की सलाह दी जाती है।
मंगल वृषभ राशि के गोचर में
मंगल इस समय वृषभ राशि में हैं। मंगल को साहस, आत्मविश्वास और ऊर्जा का ग्रह माना जाता है। ज्योतिषियों के अनुसार इस दौरान कई लोगों में नए काम शुरू करने का उत्साह बढ़ सकता है। नौकरी बदलने या कारोबार बढ़ाने की योजना बना रहे लोगों को भी नए अवसर मिल सकते हैं। हालांकि जल्दबाजी में कोई फैसला लेने या गुस्से में प्रतिक्रिया देने से बचना बेहतर रहेगा।
शुक्र सिंह राशि के गोचर में
शुक्र सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र को प्रेम, दांपत्य जीवन, सुंदरता और सुख-सुविधाओं का कारक माना जाता है। इस गोचर के दौरान रिश्तों में सुधार की संभावना बन सकती है। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है। कुछ लोगों को नए संपर्कों का लाभ भी मिल सकता है। वहीं खर्च बढ़ने की संभावना भी रहेगी, इसलिए बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा।
इन बातों का रखें ध्यान
अगर आप इस दौरान कोई बड़ा आर्थिक फैसला लेने जा रहे हैं, नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं या नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो सोच-समझकर कदम उठाना बेहतर रहेगा। मेहनत, धैर्य और सही योजना के साथ किए गए काम बेहतर परिणाम दे सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
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व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
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