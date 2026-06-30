July 2026 Numerology Horoscope: मूलांक 1-9 वालों के लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल
July Numerology Horoscope 2026: जुलाई का महीना मूलांक 1 से 9 तक के लोगों के लिए अलग-अलग संकेत लेकर आया है। कुछ लोगों को नौकरी और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं, जबकि कुछ को आर्थिक फैसलों, रिश्तों और सेहत के मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी।
July Numerology Horoscope 2026: जुलाई का महीना कई लोगों के लिए नई शुरुआत का संकेत लेकर आया है। अंक ज्योतिष में जन्म की तारीख से निकाला गया मूलांक व्यक्ति के स्वभाव और आने वाले समय के बारे में संकेत देता है। इस महीने कुछ मूलांक वालों को नौकरी और कारोबार में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। वहीं, कुछ लोगों को पैसों के लेनदेन, सेहत और रिश्तों में थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत होगी। आइए जानते हैं जुलाई का महीना मूलांक 1 से 9 तक के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है।
मूलांक 1 (जन्म तारीख 1, 10, 19, 28)
जुलाई आपके लिए कामकाज के लिहाज से अच्छा रह सकता है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। लंबे समय से जिस काम को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें सफलता मिलने के संकेत हैं। कारोबार करने वालों को पुराने संपर्कों से फायदा हो सकता है। खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा। परिवार में किसी शुभ काम की चर्चा हो सकती है। जीवनसाथी का साथ मिलेगा। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन भागदौड़ के बीच आराम के लिए भी समय निकालें।
मूलांक 2 (जन्म तारीख 2, 11, 20, 29)
इस महीने जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें। नौकरी में काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन धैर्य रखने से स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। कारोबार में किसी नए समझौते से पहले सभी बातों की जांच जरूर कर लें। खर्च पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। परिवार के लोगों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। प्रेम संबंधों में गलतफहमी हो तो बातचीत से उसे दूर करें। खानपान और नींद का ध्यान रखें।
मूलांक 3 (जन्म तारीख 3, 12, 21, 30)
जुलाई का महीना आपके लिए नई उम्मीदें लेकर आ सकता है। करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो अच्छी खबर मिल सकती है। विद्यार्थियों को भी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। किसी छोटी यात्रा का भी योग बन सकता है। सेहत अच्छी रहेगी।
मूलांक 4 (जन्म तारीख 4, 13, 22, 31)
इस महीने काम का दबाव थोड़ा बढ़ सकता है। हालांकि मेहनत का पूरा फायदा आगे चलकर मिलेगा। किसी भी कागजी काम को बिना पढ़े पूरा न करें। पैसों के मामले में सावधानी बरतें। बेवजह के खर्च से बचना बेहतर रहेगा। परिवार के किसी सदस्य की सलाह आपके काम आ सकती है। सेहत के मामले में थकान या कमजोरी महसूस हो सकती है। नियमित दिनचर्या अपनाएं।
मूलांक 5 (जन्म तारीख 5, 14, 23)
जुलाई आपके लिए नए अवसर लेकर आ सकता है। नौकरी में बदलाव या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है। रुका हुआ पैसा वापस मिलने के संकेत हैं। परिवार में माहौल अच्छा रहेगा। प्रेम जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी। यात्रा के योग बन सकते हैं। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन मौसम में बदलाव को देखते हुए लापरवाही न करें।
मूलांक 6 (जन्म तारीख 6, 15, 24)
इस महीने परिवार और रिश्तों को लेकर अच्छी खबर मिल सकती है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। नौकरी और कारोबार में धीरे-धीरे स्थिति मजबूत होगी। आय बढ़ सकती है, लेकिन साथ ही खर्च भी बढ़ने की संभावना है। किसी बड़े निवेश से पहले अच्छी तरह सोच लें। त्वचा या पेट से जुड़ी छोटी परेशानी हो सकती है। समय पर जांच और इलाज कराना बेहतर रहेगा।
मूलांक 7 (जन्म तारीख 7, 16, 25)
जुलाई आपके लिए सोच-समझकर फैसले लेने का महीना रहेगा। किसी भी काम में जल्दबाजी करने से बचें। नौकरी में बदलाव की योजना बना रहे हैं तो सही समय का इंतजार करना बेहतर होगा। आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा। परिवार के साथ संबंध मजबूत होंगे। मानसिक तनाव से बचने के लिए पर्याप्त आराम करें और अपनी दिनचर्या नियमित रखें।
मूलांक 8 (जन्म तारीख 8, 17, 26)
यह महीना मेहनत का फल दिला सकता है। लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है। नौकरी और कारोबार में स्थिति मजबूत होगी। आय में बढ़ोतरी के संकेत हैं, लेकिन किसी को बिना सोचे-समझे पैसा उधार देने से बचें। परिवार का सहयोग मिलेगा। सेहत के मामले में लापरवाही करना ठीक नहीं रहेगा। नियमित जांच और संतुलित खानपान पर ध्यान दें।
मूलांक 9 (जन्म तारीख 9, 18, 27)
जुलाई का महीना आपके लिए उत्साह और नई ऊर्जा लेकर आएगा। नए काम की शुरुआत करने के लिए समय अनुकूल रहेगा। नौकरी और कारोबार में अच्छे मौके मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन जरूरत से ज्यादा काम का बोझ लेने से बचें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
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काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
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