July Ekadashi Vrat: जुलाई में योगिनी और देवशयनी एकादशी व्रत कब-कब हैं? जान लें सही तारीख
July Ekadashi List 2026: हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को एकादशी व्रत किया जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का खास महत्व है। मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से पापों से मुक्ति मिलती है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है।
July mein ekadashi vrat kab kab hain 2026: हिंद धर्म में एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा करने और व्रत करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार, हर महीने दो एकादशी व्रत आते हैं। हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को व्रत किया जाता है। इस तरह से जुलाई महीने में भी दो एकादशी व्रत योगिनी एकादशी और देवशयनी एकादशी पड़ेंगे। जानें जुलाई में कब-कब रखा जाएगा एकादशी व्रत।
जुलाई में योगिनी एकादशी व्रत कब है:
योगिनी एकादशी व्रत हर साल आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस साल योगिनी एकादशी तिथि 10 जुलाई को सुबह 04 बजकर 46 मिनट पर प्रारंभ होगी और 11 जुलाई 2026 को देर रात 01 बजकर 52 मिनट पर समाप्त होगी। उदया तिथि में योगिनी एकादशी व्रत 10 जुलाई, शुक्रवार को रखा जाएगा।
योगिनी एकादशी व्रत पारण का समय:
योगिनी एकादशी व्रत का पारण 11 जुलाई 2026 को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 07 बजकर 02 मिनट से सुबह 09 बजकर 10 मिनट तक रहेगा। पारण के दिन हरि वासर समाप्त होने का समय सुबह 07 बजकर 02 मिनट है।
योगिनी एकादशी व्रत का फल:
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, योगिनी एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। मनुष्य को आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साधक सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य मिलता है।
जुलाई में देवशयनी एकादशी कब है:
देवशयनी एकादशी व्रत हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस बार आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि 24 जुलाई 2026 को सुबह 05 बजकर 42 मिनट पर प्रारंभ होगी और 25 जुलाई 2026 को सुबह 08 बजकर 04 मिनट पर समाप्त होगी। उदया तिथि में देवशयनी एकादशी व्रत 25 जुलाई 2026, शनिवार को रखा जाएगा।
देवशयनी एकादशी व्रत पारण का समय:
देवशयनी एकादशी व्रत का पारण 26 जुलाई 2026, शनिवार को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 06 बजकर 16 मिनट से सुबह 09 बजकर 20 मिनट तक रहेगा। पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह 10 बजकर 27 मिनट है।
देवशयनी एकादशी व्रत का फल:
हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, देवशयनी एकादशी व्रत के प्रभाव से अनजाने में हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे तीनों लोकों के तीर्थों का सेवन करने के समान पुण्य मिलता है। भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
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