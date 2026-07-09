जुलाई 2026 में बनेगा दुर्लभ ‘बारबॉल्ट बास्केट’, जानें क्यों इस ग्रह योग पर टिकी हैं ज्योतिषियों की नजर
July 2026 Astro Event: जुलाई 2026 में बनने वाला दुर्लभ बारबॉल्ट बास्केट ग्रह विन्यास दुनियाभर के ज्योतिषियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। यह विशेष ज्यामितीय स्थिति गुरु, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो जैसे धीमी गति से चलने वाले ग्रहों के कारण बनती है।
July 2026 Astro Event: जुलाई 2026 ज्योतिष के लिहाज से खास माना जा रहा है। इस महीने आकाश में ग्रहों की ऐसी स्थिति बनने वाली है, जिस पर दुनियाभर के कई ज्योतिषियों की नजर है। इस दुर्लभ ग्रह विन्यास को ‘बारबॉल्ट बास्केट’ कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में इसे सामान्य ग्रह योग से अलग माना जाता है, क्योंकि इसमें कई धीमी गति से चलने वाले ग्रह एक खास स्थिति में दिखाई देते हैं। ऐसे योग बार-बार नहीं बनते। यही वजह है कि जुलाई 2026 का यह ग्रह योग चर्चा का विषय बना हुआ है।
क्या है बारबॉल्ट बास्केट?
बारबॉल्ट बास्केट कोई ग्रह नहीं, बल्कि ग्रहों की एक विशेष स्थिति का नाम है। जब गुरु, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो जैसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह एक खास ज्यामितीय क्रम में आते हैं, तो कुंडली में बनने वाली आकृति टोकरी यानी बास्केट जैसी दिखाई देती है। इसी आधार पर इसे ‘बारबॉल्ट बास्केट’ कहा जाता है। इस ग्रह विन्यास का नाम फ्रांस के प्रसिद्ध ज्योतिषी आंद्रे बारबॉल्ट के नाम पर रखा गया था। उन्होंने ग्रहों की चाल और वैश्विक घटनाओं के बीच संबंधों पर लंबे समय तक अध्ययन किया था।
जुलाई 2026 में क्यों बढ़ी चर्चा?
ज्योतिषियों का कहना है कि धीमी गति से चलने वाले ग्रह वर्षों तक एक ही राशि में रहते हैं। ऐसे में इनका इस तरह एक साथ विशेष स्थिति में आना बहुत कम देखने को मिलता है। इसी कारण जुलाई 2026 का यह ग्रह योग खास माना जा रहा है। कई अंतरराष्ट्रीय ज्योतिष विशेषज्ञ भी इस पर अपनी राय दे रहे हैं। सोशल मीडिया और ज्योतिष से जुड़े मंचों पर भी इसकी चर्चा तेज है।
क्या हो सकता है असर?
ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, ऐसे ग्रह योग सामूहिक स्तर पर बदलाव का संकेत माने जाते हैं। कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि इस दौरान नई सोच, नई नीतियां और बड़े फैसलों का दौर देखने को मिल सकता है। हालांकि इसका असर हर व्यक्ति पर एक जैसा नहीं माना जाता। किसी भी जातक के जीवन पर प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रह दशा और गोचर के आधार पर अलग-अलग हो सकता है।
क्या कहते हैं ज्योतिष विशेषज्ञ?
ज्योतिषियों का मानना है कि बारबॉल्ट बास्केट जैसे ग्रह विन्यास को केवल एक सामान्य गोचर की तरह नहीं देखा जाता। यह लंबे समय बाद बनने वाला योग है, इसलिए इसे विशेष महत्व दिया जा रहा है। हालांकि अलग-अलग विद्वानों की राय अलग हो सकती है और इसके प्रभाव को लेकर भी मतभेद देखने को मिलते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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