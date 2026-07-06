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14 या 15 जुलाई गुप्त नवरात्रि कब, जानें घटस्थापना मुहूर्त, दुर्गा पूजा के लाभ

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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July 14 or 15 Gupt Navratri 2026 : आषाढ़ गुप्त नवरात्रि विशेष रूप से तंत्र, मंत्र और शक्ति उपासना का पर्व माना जाता है। इस बार गुप्त नवरात्रि कई दुर्लभ एवं अत्यंत शुभ ज्योतिषीय संयोगों में प्रारंभ हो रही है। 

14 या 15 जुलाई गुप्त नवरात्रि कब, जानें घटस्थापना मुहूर्त, दुर्गा पूजा के लाभ

July 14 or 15 Gupt Navratri 2026, गुप्त नवरात्रि : हर साल गुप्त नवरात्रि का व्रत रखा जाता है। विशेष रूप से गुप्त नवरात्रि दुर्गा देवी को समर्पित है। गुप्त नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा की उपासना विधि-विधान के साथ की जाती है। आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होती है। गुप्त नवरात्रि विशेष रूप से तंत्र, मंत्र और शक्ति उपासना का पर्व माना जाता है। इस बार गुप्त नवरात्रि कई दुर्लभ एवं अत्यंत शुभ ज्योतिषीय संयोगों में प्रारंभ हो रही है, जिससे इसकी धार्मिक महत्ता और भी बढ़ गई है। गुप्त नवरात्रि 9 दिन की पड़ रही है। आइए जानते हैं आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की गुप्त नवरात्रि कब से कब तक रहेगी, इस दिन का घटस्थापना मुहूर्त और पूजा के लाभ-

14 या 15 जुलाई गुप्त नवरात्रि कब, जानें घटस्थापना मुहूर्त, दुर्गा पूजा के लाभ

इस साल कब शुरू होगी गुप्त नवरात्रि?

हिंदू पंचांग के अनुसार, आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 14 जुलाई, 2026 को दोपहर में 03:12 मिनट पर होगी, जिसका समापन 15 जुलाई, 2026 को सुबह में 11 बजकर 50 मिनट तक होगा। उदया तिथि में गुप्त नवरात्रि का पहला दिन 15 जुलाई को पड़ रहा है।

गुप्त नवरात्रि कब से कब तक रहेगी?

15 जुलाई को गुप्त नवरात्रि का शुभारंभ होगा। यह नौ दिवसीय पर्व 23 जुलाई तक चलेगा।

गुप्त नवरात्रि में घटस्थापना कब और किस मुहूर्त में करना चाहिए?

पंचनग के अनुसार, गुप्त नवरात्रि का पहला दिन 15 जुलाई को पड़ेगा। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन ही घटस्थापना पूजा की जाती है। इस दिन घटस्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह में 05:22 मिनट से सुबह में 09:56 मिनट तक रहने वाला है, जिसकी अवधि लगभग 04 घंटे 33 मिनट्स रहेगी।

गुप्त नवरात्रि प्रतिपदा तिथि पर बनेगें शुभ योग

प्रतिपदा के दिन पुष्य नक्षत्र, हर्षण योग, वज्र योग तथा सर्वार्थ सिद्धि योग का एक साथ संयोग बनेगा

गुप्त नवरात्रि में किन देवियों की पूजा की जाती है?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि में मां काली, मां तारा, मां त्रिपुरसुंदरी, मां भुवनेश्वरी, मां छिन्नमस्ता, मां भैरवी, मां धूमावती, मां बगलामुखी, मां मातंगी और मां कमला सहित दस महाविद्याओं की आराधना का विशेष महत्व है।

गुप्त नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा करने से क्या लाभ मिलते हैं?

  • धार्मिक मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में श्रद्धा के साथ देवी दुर्गा की पूजा करने से ग्रह दोष शांत होते हैं।
  • जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का मार्ग मिलता है।
  • नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव समाप्त होता है।
  • व्यापार, शिक्षा, रोजगार, विवाह और संतान संबंधी बाधाओं के निवारण के लिए भी इस दौरान विशेष पूजा-अर्चना की जाती है।

गुप्त नवरात्रि में क्या करना चाहिए?

  1. नौ दिनों तक उपवास रखकर दुर्गा माता की पूजा करें।
  2. दुर्गा सप्तशती, श्रीचंडी पाठ, देवी कवच तथा दुर्गा देवी के मंत्रों का जाप करें।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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