पितृपक्ष में रखा जाता है संतान की लंबी उम्र के लिए जितिया व्रत, इस साल सिद्धि योग में रखा जाएगा व्रत

Jitiya vrat 2025 Kab Hai: पितृपक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत किया जाता है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अष्टमी तिथि यानि श्राद्ध पक्ष की अष्टमी तिथि को संतान की लंबी आयु के लिए माताएं व्रत रखती हैं। इस साल जितिया व्रत आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी को यानी 14 सितंबर को मनाया जाएगा। इस दिन अष्टमी तिथि तड़के 03:06 बजे लगेगी। इस साल जितिया व्रत पर रोहिणी नक्षत्र है। जो सुबह 8:41 तक रहेगा, इसके बाद मृगशीर्षा नक्षत्र लग जाएगा। इस दिन सिद्धि योग और वज्र योग का भी संयोग बन रहे है। इस प्रकार यह व्रत बहुत ही फलदायी और पुण्यदायी माना जाएगा। इस व्रत को उत्तरप्रदेश, बिहार के कुछ जिलों, झारखंड में मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से संतान के सभी कष्ट दूर होते हैं और संतान को लंबी आयु मिलती है। विवाहित महिलाएं निर्जला व्रत रखकर श्रीकृष्ण की पूजा करती हैं और जीमूतवाहन की कथा का पाठ करती हैं।