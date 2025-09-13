जीवित्पुत्रिका या जितिया व्रत कल, नोट कर लें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त से लेकर सबकुछ

Jivitputrika or Jitiya Vrat 2025 : हर साल आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी को महिलाएं जिउतिया व्रत करती हैं। इस व्रत को जितिया व्रत भी कहते हैं। संतान की लंबी आयु, सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य आदि की कामना के लिए पुत्रवती महिलाएं 14 सितंबर को सर्वार्थ सिद्ध योग में निर्जला-निराहार जिउतिया व्रत करेंगी।

Jivitputrika or Jitiya Vrat 2025 : हर साल आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी को महिलाएं जिउतिया व्रत करती हैं। इस व्रत को जितिया व्रत भी कहते हैं। संतान की लंबी आयु, सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य आदि की कामना के लिए पुत्रवती महिलाएं 14 सितंबर को सर्वार्थ सिद्ध योग में निर्जला-निराहार जिउतिया व्रत करेंगी। रविवार को सरगही (ओठगन) सुबह 5:53 से पहले करने का मुहूर्त है। जीवित पुत्रिका व्रत माताएं अपने पुत्र की दीर्घायु की कामना के लिए रविवार 14 सितंबर को सुबह से ही (अष्टमी) निराहार रहकर करेंगी। सोमवार 15 सितंबर को पारणा सुबह 6:27 के बाद करना होगा।

माताएं इस व्रत का संकल्प अपनी संतान की सुरक्षा, आयु की कामना के लिए करती हैं। इस दिन महिलाएं संतान के सुख व आयु की कामना के निमित निर्जला व्रत रखेंगी। पुत्र के लंबी उम्र और सुख समृद्धि कामना के लिए माताओं द्वारा रखे जाने वाले इस व्रत के दिन महिलाएं जिऊतिमा धागा धारण करती हैं। इस धागे में जीमूतवाहन के प्रतीक सोने या चांदी का निर्मित आकृति लगी रहती है। इस व्रत में पूरे दिन व्रत रखने के बाद संध्या में स्नान के बाद महिलाएं स्वयं अथवा पुरोहित से कथा सुनती हैं और जीमूतवाहन को विधि विधान से पूजन कर दान-दक्षिणा प्रदान करती हैं। घर आने पर पुत्र के गले में यह धागा लगाकर लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से माताओं के पुत्र पर आए संकट टल जाते हैं। यह व्रत माताओं के त्याग, करुणा और धर्म की शिक्षा देता है। यह व्रत खासकर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल में श्रद्धा से किया जाता है।

कथा संक्षेप में: इस व्रत का संबंध जीमूतवाहन नामक राजकुमार से है, जिन्होंने नाग जाति की रक्षा हेतु अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। उनकी निःस्वार्थ त्याग भावना के कारण ही यह व्रत जीमूतवाहन व्रत कहलाता है। माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से संतान पर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं और उन्हें लंबी आयु प्राप्त होती है।

व्रत की विधि: माताएं इस दिन निर्जला उपवास करती हैं। सुबह स्नान करके भगवान विष्णु, माता जीमूतवाहन व अपने इष्टदेव की पूजा करती हैं। व्रती महिलाएँ पूरे दिन जल तक ग्रहण नहीं करतीं और संतान की सुख समृद्धि शांति लंबी आयु की मंगलकामना करती हैं। अगले दिन प्रातः पारण करके व्रत पूर्ण होता है।