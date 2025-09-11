Jivitputrika Jitiya Vrat 2025: Nahay-Khay Date Time Rules and Parana Time Jivitputrika Jitiya Vrat 2025: जितिया या जीवितपुत्रिका व्रत का नहाय-खाय कब है? जानें तिथि, नियम व पारण समय, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Jivitputrika Jitiya Vrat 2025: जितिया या जीवितपुत्रिका व्रत का नहाय-खाय कब है? जानें तिथि, नियम व पारण समय

Jivitputrika Jitiya Vrat 2025: भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि पर मनाया जाने वाला जितिया व्रत इस वर्ष 14 सितंबर रविवार को होगा। 13 सितंबर को नहाय-खाय, 14 सितंबर को महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास करेंगी। व्रत का समापन 15 सितंबर की सुबह पारण के साथ किया जाएगा।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 07:33 PM
Jivitputrika Jitiya Vrat 2025: जितिया या जीवितपुत्रिका व्रत का नहाय-खाय कब है? जानें तिथि, नियम व पारण समय

Jivitputrika Jitiya Vrat Kab hai : भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि पर मनाया जाने वाला जितिया व्रत इस वर्ष 14 सितंबर रविवार को होगा। 13 सितंबर को नहाय-खाय, 14 सितंबर को महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास करेंगी। व्रत का समापन 15 सितंबर की सुबह पारण के साथ किया जाएगा। मान्यता है कि यह कठिन व्रत माताएं अपने पुत्रों की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और सलामती के लिए करती हैं। यह व्रत हर वर्ष आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से नवमी तिथि तक मनाया जाता है। व्रत के प्रारंभिक दिन नहाय-खाय की परंपरा होती है, जिसमें महिलाएं सात्विक भोजन ग्रहण करती हैं। जितिया व्रत को जीवितपुत्रिका के नाम से भी जाना जाता है।

जितिया व्रत का उल्लेख महाभारत में मिलता है, दरअसल अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने के लिए ब्रह्नास्त्र का इस्तेमाल किया। उत्तरा के पुत्र का जन्म लेना जरूरी था। फिर भगवान श्रीकृष्ण ने उस बच्चे को गर्भ में ही दोबारा जीवन दिया। गर्भ में मृत्यु को प्राप्त कर फिर से जीवन मिलने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। बाद में यह राजा परीक्षित के नाम से जाना गया।

इसके बाद ओठगन की परंपरा निभाते हुए निर्जला उपवास शुरू होता है। उन्होंने बताया कि व्रती महिलाएं संतान की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की कामना के लिए इस व्रत का पालन करती हैं। पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 14 सितंबर सुबह 8:41 बजे से प्रारंभ होकर 15 सितंबर सोमवार सुबह 6:27 बजे तक रहेगी। इसलिए व्रती महिलाएं 14 सितंबर को निर्जला उपवास में रहेंगी और अगले दिन 15 सितंबर को सुबह 6:27 बजे के बाद व्रत का पारण करेंगी।

इन बातों का रखें ध्यान-

इस व्रत को रखने से पहले नोनी का साग खाने की भी परंपरा है। कहते हैं कि नोनी के साग में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है। जिसके कारण व्रती के शरीर को पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है।

इस व्रत के पारण के बाद महिलाएं जितिया का लाल रंग का धागा गले में पहनती हैं। व्रती महिलाएं जितिया का लॉकेट भी धारण करती हैं।

पूजा के दौरान सरसों का तेल और खल चढ़ाया जाता है। व्रत पारण के बाद यह तेल बच्चों के सिर पर आशीर्वाद के तौर पर लगाते हैं।

