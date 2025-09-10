जीवित्पुत्रिका व्रत में क्या है ओठगन, इसमें क्या करते हैं, जानें कब है व्रत

हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित्पुत्रिका व्रत या जितिया व्रत किया जाता है। यह व्रत तीन दिन चलता है। इसके पहले दिन यानी सप्तमी के दिन ओठगन होता है। इस व्रत को संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए किया जाता है। महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत करती हैं।

यह व्रत तीन दिन तक होता है, जिसमें सप्तमी को नहाय खाय, अगले दिन निर्जला व्रत और फिर व्रत का पारण होता है। इस दिन महिलाएं संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत करती हैं। इस साल जितिया व्रत 14 सितंबर को मनाया जाएगा। इस व्रत में ओठगन की एक रस्म होती है, जिसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है।

क्या है ओठगन

जितिया व्रत में व्रत शुरू करने से पहले सुबह ओठगन होता है,जिउतिया पर्व में ओंठगन की रस्म विधि-विधान से करना चाहिए। इसी रस्म के साथ व्रत शुरू होता है। एक तरह से आप इसे सरगी कह सकते हैं, इसमें सूर्योदय पहले उठा जाता है, फिर ब्रह्म मुहूर्त के बाद सूर्योदय से पहले व्रत रखने वाली महिलाएं पानी, शरबत, फल या मीठे भोज्य पदार्थ ग्रहण कर सरगही कर सकती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस रस्म के बिना व्रत अधूरा है। इसलिए इस रस्म को करना चाहिए। कई जगह इस व्रत में इस रस्म के तहत घर के आंगन में झिंगुनी यानी तोरई के पत्ते पर दही-चूरा और मिठाई चढ़ाई जाती हैं। तोरई के पत्ते के संख्या व्रती महिला के संतान की संख्या से एक अधिक होती है, जो पूर्वजों और पितरों का भाग होता है। जल से अर्घ्य देकर झिंगुनी के पत्तों पर चढ़े प्रसाद को बेटा-बेटियों को खिला दिया जाता है।