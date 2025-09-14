Jitiya Vrat paran: आज शाम होगी जितिया की पूजा, कल सुबह पारण कब तक?

Jitiya Vrat paran : अन्नपूर्णा पंचाग के अनुसार शनिवार सुबह 8.41 बजे से लेकर 15 सितंबर रविवार की सुबह 6.27 बजे व आदित्य के अनुसार 8.27 से लेकर 6.12 बजे तक अष्टमी है। इसलिए सोमवार की सुबह 6.30 बजे के बाद ही जितिया व्रतियों को पारण करना उत्तम होगा।

संतान की लंबी आयु और सुख-समृद्धि को लेकर माताओं ने शनिवार को नहाय-खाय के साथ जिउतिया (जीवित पुत्रिका व्रत) शुरू किया। सुबह नदी-तालाब, पोखर आदि में स्नान किया। घाट पर ही इस व्रत के विधान के अनुसार पूजा-अर्चना की। सूर्यकुंड में महिलाओं ने स्नान कर आराधना की। रविवार को दिन भर उपवास रखकर शाम (प्रदोष काल) में व्रती श्रद्धा के साथ पारंपरिक तरीके से राजा जीमूत वाहन की पूजा कर संतान की सुख-समृद्धि के साथ लंबी आयु की कामना करेंगी। इसके बाद कथा सुनेगी। सोमवार की सुबह पारण के साथ पूजा संपन्न होगी।

कल सुबह 6.30 बजे के बाद ही करें पारण आचार्य नवीन चंद्र मिश्र वैदिक ने बताया कि अष्टमी तिथि 14 सितंबर से शुरू होकर 15 सितंबर की सुबह तक है। अन्नपूर्णा पंचाग के अनुसार शनिवार सुबह 8.41 बजे से लेकर 15 सितंबर रविवार की सुबह 6.27 बजे व आदित्य के अनुसार 8.27 से लेकर 6.12 बजे तक अष्टमी है। इसलिए सोमवार की सुबह 6.30 बजे के बाद ही व्रतियों को पारण करना उत्तम होगा। आचार्य ने बताया कि इस पूजा में जीमूतवाहन और चिल्लो सियारो की पूजा होती है। व्रती महिलाएं सोने की आठ दांत वाले जितिया धागे में बनवाकर पहनती हैं। इसके अलावा रेशम के धागे से बनी जितिया को भी धारण कर माताएं व्रत करती हैं।