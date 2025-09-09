Jitiya vrat on 14 september 2025 jivitputrika vrat shiv parvati puja जितिया व्रत नहाय खाय के साथ इस दिन होगा शुरू, जानें किसकी होती है पूजा, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से नवमी तिथि तक जितिया व्रत रखा जाता है। मुख्य व्रत अष्टमी तिथि पर होता है। इस साल14 सितंबर रविवार को होगा। यह व्रत निर्जला व्रत है और महिलाएं संतान के सुख और लंबी उम्र की कामना के लिए यह व्रत करती हैं।

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 11:01 AM
आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से नवमी तिथि तक जितिया व्रत रखा जाता है। मुख्य व्रत अष्टमी तिथि पर होता है। इस साल14 सितंबर रविवार को होगा। यह व्रत निर्जला व्रत है और महिलाएं संतान के सुख और लंबी उम्र की कामना के लिए यह व्रत करती हैं। व्रत में नहाय खाय से शुरू होता है और एक दिन निर्जला उपवास रखा जाता है और फिर अगले दिन सुबह पारण किया जाता है। इस साल नहाय खाय 13 सितंबर को, 14 सितंबर को निर्जला उपवास और 15 सितंबर की सुबह पारण होगा। इस दिन महिलाएं जितिया धागा बांधती हैं। जिसका इस व्रत में बहुत महत्व है। कहा जाता है कि इस धागे के कारण संतान पर आने वाले संकट टल जाते हैं और उनकी आयु लंबी होती है। एक तरह से इसे रक्षा सूत्र कहा जाता है।

कब रखा जाएगा व्रत
पको बता दें कि इस साल बनारसी पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 14 सितंबर सुबह 8:41 बजे से प्रारंभ होकर 15 सितंबर सोमवार सुबह 6:27 बजे तक रहेगी। इसलिए व्रती महिलाएं 14 सितंबर को निर्जला उपवास में रहेंगी और अगले दिन 15 सितंबर को सुबह 6:27 बजे के बाद व्रत का पारण करेंगी।

किसकी होती है पूजा
आपको बता दें कि जितिया व्रत में भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा होती है। पुराणों में लिखा है कि भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा है जो माताएं अपने संतान की भलाई के लिए जीवित्पुत्रिका व्रत रखती हैं, उनकी संतान के जीवन पर आने वाले हर संकट दूर हो जाते हैं। उन्हें संतान का वियोग नहीं झेलना पड़ता है।

