Jitiya Vrat Katha hindi:जितिया व्रत कथा हिंदी में यहां पढ़ें, राजा जीमूतवाहन और सियारिन की कथा

Jitiya Vrat Katha, Jivitputrika Vrat Katha in Hindi: इस साल जीवित्पुत्रिका, यानी जितिया व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा। इस दिन भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि है। शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा कर कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को लेकर दो कथाएं प्रचलित हैं

इस साल जीवित्पुत्रिका, यानी जितिया व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा। इस दिन भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि है। इस व्रत में भगवान श्रीगणेश, माता पार्वती और शिवजी की पूजा होती है। शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा कर कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को लेकर दो कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें एक सियारन की और दूसरी राजा जीमूतवाहन की कथा है। यहां हम नीचे दोनों कथाएं दे रहे हैं, जहां से आप इसे पढ़ सकते हैं। कथा इस प्रकार है। -

चिल्हो -सियारो की कथा

जीवित्पुत्रिका व्रत में चिल्हो सियारो की कथा सुनी जाती है। कथा इस प्रकार है-एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी, दोनों आपस में दोस्त थीं। चिल्हो सियारिन से इतना प्यार करती थी कि वो जो कुछ भी खाने को लेकर आती थी, उसमें से सियारिन के लिए जरूर देती। इस तरह दोनों हंसी खुशी दिन बिता रहे थे। एक् बार वन के पास गांव में औरतें जिउतिया पूजा की तैयारी कर रही थीं। चिल्हो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारो को भी बताया।

फिर दोनों सहेलियाों ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेंगी।सियारो और चिल्हो ने जिउतिया का व्रत रखा, बड़ी निष्ठा और लगन से मंगल कामना करके पूरे दिन निर्जला व्रत रहीं। मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी।जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खाया। चिल्हो ने हड्डी चबाने के कड़-कड़ की आवाज सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज है।सियारिन ने कह दिया- बहन भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है यह उसी की आवाज है। लेकिन चिल्हों ने सियारिन का झूठ पकड़ लिया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। चिल्हो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया।

अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुईं। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चिल्हो छोटी बहन हुई उसकी शादी उसी राज्य के मंत्रीपुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने।सियारिन के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चिल्हो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे-कट्टे रहते। इससे उसे जलन होने लगी। उसने उन्हें मारने की सोची, उनका सिर कटवाकर डब्बे में बंद करा दिया पर वह शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक बांका न होता। इस तरह सियारन की बहन के बच्चों और उसके पति को मारने की कोशिश विफल हो गई। आखिरकार दैव योग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्रिका व्रत विधि विधान से किया तो उसके पुत्र भी जीवित रहे।

जीवितपुत्रिका व्रत कथा-राजकुमार जीमूतवाहन

गन्धर्वों के राजकुमार का नाम जीमूतवाहन था। वे सभी के परोपकार करते थे। जीमूतवाहन के पिता ने जब उनको राजपाट सौंपा, लेकिन उनका मन राज-पाट में नहीं लगता था। यही वजह थी कि वह राज्य का भार अपने भाइयों को देकर वन में पिता की सेवा करने चले गए, वन में ही जीमूतवाहन को मलयवती राजकन्या मिली । दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी।

पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया- मैं नागवंश की स्त्री हूं, मुझे एक ही पुत्र है, पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है वे गरुड़ को रोजाना भक्षण के लिए एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्रविहीन हो जाउंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र न रहे।

जीमूतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा- डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आपको उसके लाल कपड़े में ढंककर वध्य-शिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वध्य-शिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ आए और लाल कपड़े में ढंके जीमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए।

गरूड़ ने अपनी कठोर चोंच से जीमूतवाहन पर प्रहार किया। जीमूतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बडे आश्चर्य में पड़ गए क्योंकि ऐसा पहले कभी न हुआ था। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें।

गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राणरक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा, वह सोचने लगे कि एक यह मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है और एक मैं हूं जो देवों के संरक्षण में हूं किंतू दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूं। उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरूड़ ने कहा- हे मनुष्य में तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूं। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूं। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो।

राजा जीमूतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज आप तो सर्वसमर्थ हैं। अगर आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें।आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन दान दें। गरुड़ ने सबको जीवनदान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नाग-जाति की रक्षा हुई। गरूड़ ने कहा कि तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा! जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधिपूर्वक व्रत का पालन करेगी उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी।