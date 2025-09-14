जितिया व्रत पर आज सुबह से शाम तक इन मुहूर्त में करें पूजा, जानें पूजा की सबसे आसान विधि
Jitiya Vrat 2025 Time Jivitputrika vrat Muhurat: आज रविवार को निशित व्यापनी अष्टमी तिथि है। इसलिए आज ही जितिया व्रत रखा जाएगा। आज संतान की दीर्घायु व उत्तम सेहत के लिए महिलाएं निर्जला व्रत करेंगी। हर साल ये व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ही मनाने का विधान है। संध्या के समय सोलह शृंगार कर तथा बरियार के पौधे की पूजा होगी और व्रत कथा सुनी जाएगी। फिर मताएं अगले दिन नवमी को दान-पुण्य कर व्रत पारण करेंगी और जीऊतिया माला धारण करेंगी। पंचांग के अनुसार, 14 सितंबर को अष्टमी सुबह 05:04 से शुरू होकर अगले दिन 15 सितंबर को 03:06 ए एम पर समाप्त होगी। डाली भरने का समय दोपहर 1.34 के बाद उचित होगा। निर्णय सिंधु के अनुसार, पूर्वेद्युरपरेद्युर्वा प्रदोषे यत्र चाष्टमी तत्र पूज्यः सनारीभि: राजा जीमूतवाहन: अतः अपराह्ण व प्रदोष काल में अष्टमी तिथि मिलने के कारण जीवित पुत्रिका का व्रत आज ही करना उत्तम होगा।
शुभ योग: व्रत के दिन सुबह 08 बजकर 41 मिनट तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा, इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र प्रारंभ होगा। साथ ही धाता नामक औदायिक योग भी व्रत को विशेष फलदायक बनाएगा। सिद्धि योग सुबह 07:36 बजे से अगले दिन की सुबह तक रहेगा। इसके साथ ही रवि योग भी रहेगा।
- चर - 07:38 ए एम से 09:11 ए एम
- लाभ - उन्नति 09:11 ए एम से 10:44 ए एम
- अमृत - सर्वोत्तम 10:44 ए एम से 12:16 पी एम
- शुभ - उत्तम 01:49 पी एम से 03:22 पी एम
- शुभ - उत्तम 06:27 पी एम से 07:55 पी एम
- अमृत - सर्वोत्तम 07:55 पी एम से 09:22 पी एम
- चर - सामान्य 09:22 पी एम से 10:49 पी एम
- अभिजित मुहूर्त 11:52 ए एम से 12:41 पी एम
- विजय मुहूर्त 02:20 पी एम से 03:09 पी एम
- गोधूलि मुहूर्त 06:27 पी एम से 06:51 पी एम
- अमृत काल 11:09 पी एम से 12:40 ए एम, सितम्बर 15
- रवि योग 06:05 ए एम से 08:41 ए एम
जितिया पूजा: जानें पूजा की सबसे आसान विधि
स्नान करने के बाद व्रत करने का संकल्प लें। गोबर से लीपकर पूजास्थल को साफ करें। इसके बाद महिलाएं एक छोटा सा कच्चा तालाब बनाकर उसमें पाकड़ की डाल लगा देती हैं। तालाब में भगवान जीमूतवाहन की प्रतिमा स्थापित करते हैं। इस प्रतिमा की धूप-दीप, अक्षत, रोली और फूलों से पूजा की जाती है। इस व्रत में मिट्टी या गोबर से चील और सियारिन की मूर्तियां भी बनाई जाती हैं। इन पर सिंदूर चढ़ाया जाता है और उसके बाद जीवित्पुत्रिका व्रत की कथा सुनाकर पूजा को सम्पन्न किया जाता है।
कब होगा पारण: शास्त्र के अनुसार, पारण भी सही समय पर करना चाहिए। तभी व्रत पूर्णत: फलदायक होता है। पारण 15 सितंबर को सुबह 6.27 बजे के बाद करना विधि सम्मत होगा। सुबह स्नान ध्यान करते हुए भगवान सूर्य की आरधना के उपरान्त महिलाएं व्रत पारण करेंगी।
व्रत का क्रम
- 13 सितंबर: नहाय-खाए
- 14 सितंबर: निर्जला व्रत
- 15 सितंबर: व्रत का पारण
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियां मान्यताओं पर आधारित हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।