Jitiya Vrat: जितिया व्रत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? जानें पूजन मुहूर्त भी

jitiya Vrat Rules: जितिया व्रत संतान की खुशहाली के लिए किया जाता है। इस व्रत में माता जितिया, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा-अर्चना की जाती है।

Jitiya Vrat 2025: हिंदू धर्म में जितिया या जीवित्पुत्रिका व्रत का खास महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार, जितिया व्रत हर साल आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस साल जितिया व्रत 14 सितंबर को है। यह व्रत स्त्रियां अपने संतान की लंबी आयु, सुख-समृद्धि व खुशहाली के लिए करती हैं। इस व्रत की शुरुआत नहाए-खाय से होती है और यह व्रत तीन दिनों तक चलता है। जितिया व्रत मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। यहां जानें जितिया व्रत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।

जितिया व्रत पूजन मुहूर्त 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, अष्टमी तिथि 14 सितंबर को सुबह 05 बजकर 04 मिनट पर प्रारंभ होगी और 15 सितंबर को सुबह 03 बजकर 06 मिनट पर समाप्त होगी। पूजन के बन रहे ये शुभ मुहूर्त-

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:33 बजे से सुबह 05:19 बजे तक।

अभिजित मुहूर्त- सुबह 11:52 बजे से दोपहर 12:41 बजे तक।

विजय मुहूर्त- दोपहर 02:20 बजे से दोपहर 03:09 बजे तक।

गोधूलि मुहूर्त- शाम 06:27 बजे से शाम 06:51 बजे तक।

रवि योग- सुबह 06:05 बजे से सुबह 08:41 बजे तक।

जितिया व्रत में क्या करना चाहिए: जितिया व्रत के पहले दिन नहाय-खाय मनाया जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करती है और सात्विक भोजन ग्रहण करती हैं। भोजन में मरुवा की रोटी और नोनी साग शामिल करने की परंपरा है। इसके अगले दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। यह सूर्योदय से शुरू होकर अगले दिन सूर्योदय के बाद तक रखा जाता है। इस दिन शाम को शुभ मुहूर्त में व्रती महिलाएं पूजा-पाठ करती हैं और व्रत कथा का पाठ करती हैं। तीसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है और जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति को अपनी समार्थ्यनुसार दान देना चाहिए।

जितिया व्रत के दिन क्या नहीं करना चाहिए: जितिया व्रत में जल ग्रहण करने की मनाही होती है। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। इस व्रत में तामसिक चीजों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। व्रती महिलाओं को वाद-विवाद से दूर रहना चाहिए। इस दिन क्रोध से बचना चाहिए और जीव-जंतुओं को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए।