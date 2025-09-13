Jitiya: जितिया व्रत कल, रखें इन 11 बातों का खास ध्यान

Jitiya Vrat 2025, जितिया व्रत कल: कल रविवार को जीतिया का निर्जला व्रत रखा जाएगा। जीतिया को जीवित्पुत्रिका व्रत या जीउतपुत्रीका व्रत के नाम से भी जाना जाता है, जो हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को करने का विधान है। पंचांग के अनुसार, शनिवार को नहाए खाए कर रविवार को व्रत का संकल्प लिया जाएगा। इस दिन महिलाएं अपने संतान की खुशहाली की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। जीतिया व्रत के दौरान कुछ बातों का खास ध्यान रखा जाता है। आइए जानते हैं-