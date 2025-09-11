Jitiya Vrat 2025 Date, puja muhurat rituals Jivitputrika Vrat Jitiya Vrat: संतान के लिए होता है जितिया व्रत, जितिया व्रत का पारण कब होगा?, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Jitiya Vrat: हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित्पुत्रिका व्रत या जितिया व्रत किया जाता है। यह व्रत तीन दिन चलता है। इस व्रत में प्रदोष काल भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। जानें कैसे होगी, पूजा

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 03:43 PM
हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित्पुत्रिका व्रत या जितिया व्रत किया जाता है। इस व्रत को संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए किया जाता है। महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत करती हैं। इस व्रत में प्रदोष काल भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। यह व्रत सप्तमी तिथि को नहाय खाय, अगले दिन निर्जला व्रत और फिर व्रत का पारण होता है। इस साल जितिया व्रत 14 सितंबर को मनाया जाएगा।

जानें कैसे करेंगे व्रत का पारण

इस व्रत में दूसरे दिन प्रदोष काल में भगवान शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। इसके लिए मिट्टी से या बालू से भगवान शिव की पूजा की जाती है। महिलाएं संतानों की लंबी उम्र की कामनाओं की पूर्ति के लिए जीमूतवाहन की पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद जीमूतवाहन के कथा माहात्म्य को सुनती हैं। इस व्रत के फल से इस जन्म से वो विविध प्रकार का सुख प्राप्त कर संतान की लंबी उम्र की कामना करके एवं अंत में विष्णु लोक में निवास करती हैं। यह व्रत कठोर तपस्या के समान माना जाता है, क्योंकि 36 घंटे का यह निर्जला व्रत होता है। इस व्रत का पारण 15 सितंबर को सुबह 6.27 बजे के बाद होगा। पारण तीसरे दिन सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद करें। पारण में चावल, रागी की रोटी, तोरई, कांदा ,और नोनी का साग खाने की परंपरा है, अलग-अलग जगह अलग परंपरा है। जीमूतवाहन व्रत उपवास में वंशवृद्धि के लिए बांस के पतों से पूजन होता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियां मान्यताओं पर आधारित हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

