Jitiya Kab Hai September 2025 Jivitputrika vrat mein kiski hoti hai puja Jitiya shubh muhurat सितंबर में जितिया व्रत कब है, किसकी होती है पूजा , पढ़ें शुभ मुहूर्त और पारण का समय
धर्म न्यूज़

सितंबर में जितिया व्रत कब है, किसकी होती है पूजा , पढ़ें शुभ मुहूर्त और पारण का समय

संतान की लंबी उम्र का एक व्रत पितृपक्ष में भी आता है, जिसमें महिलाएं अपनी संतान की सुरक्षा, दीर्घायु,सदा आरोग्य,उज्जवल भविष्य की कामना के लिए व्रत करती हैं। यह व्रत अश्विन मास के कृष्णपक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जात है। इस व्रत में राजा जीमूतवाहन की पूजा होती है। 

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 10:05 AM
संतान की लंबी उम्र का एक व्रत पितृपक्ष में भी आता है, जिसमें महिलाएं अपनी संतान की सुरक्षा, दीर्घायु,सदा आरोग्य,उज्जवल भविष्य की कामना के लिए व्रत करती हैं। यह व्रत अश्विन मास के कृष्णपक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जात है। इस व्रत में राजा जीमूतवाहन की पूजा होती है और उनकी ही कहानी पढ़ी जाती है। इस व्रत की कथा में भी उल्लेख है कि कैसे सतयुग के राजा जीमूतवाहन ने अपनी प्रजा के बच्चों को गरुड़ से बचाया था। उनके इस कार्य से खुश होकर गरुड़ ने उन्हें यह वरदान दिया था कि जो भी आश्विन मास कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को तुम्हारे कुश की आकृति बनाकर पूजा करेगा उसके बच्चों पर आने वाले सारे संकट टल जाएगा, तभी से यह पर्व मनाया जाता है।

कई जगह व्रत नहाय खाय से शुरू होता है, 40 घंटे का पर्व होता है, जिसमें महिलाएं संध्या के समय पारण करती हैं। व्रती महिलाएं पहले स्नान आदि करके जीमूतवाहन की पूजा-अर्चना करती हैं और फिर उसके बाद अपने पूजा घर में भगवान के सामने डाला में फल,फूल और मिष्ठान्न पत्तों में ढककर रखती हैं। इसके बाद जब संतान उन पत्तों को खोलती है, तो माताएं उससे ही जितिया व्रत का पारण करती हैं।

पंचांग के अनुसार तिथि की बात करें, तो जितिया के लिए आश्विन कृष्ण अष्टमी ति​थि 14 सितंबर रविवार को सुबह 5 बजकर 4 मिनट से शुरू हो रही है। य​ह तिथि अगले दिन 15 सितंबर सोमवार को तड़के 3 बजकर 6 मिनट पर खत्म हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर जितिया 14 सितंबर रविवार को है।

जितिया व्रत का पूजा, शुभ मुहूर्त और व्रत का पारण

नहाय खाय के लिए व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त 04:33 सुबह से 05:19 सुबह तक

जितिया के दिन का अभिजीत मुहूर्त 11:52दोपहर से दोपहर 12:41 तक

प्रदोष काल : 06:27 शाम के बाद

रवि योग: सुबह में 06:05 बजे से सुबह 08:41सुबह तक रहेगा

वज्र योग: सुबह 07:35 तक

जितिया व्रत पारण का समय

14 सितंबर को निर्जला व्रत और व्रत का पारण 15 सितंबर सुबह 6 बजकर 6 मिनट तक

