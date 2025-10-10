Jharkhand Citywise Moonrise: करवा चौथ का चांद झारखंड के रांची समेत प्रमुख शहरों में कब दिखेगा?

Jharkhand Moonrise Today: करवा चौथ व्रत का हर सुहागन स्त्री को पूरे साल बेसब्री से इंतजार रहता है। इस दिन महिलाएं सोलह श्रृंगार कर तैयार होती हैं और पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत करती हैं। जानें आज करवा चौथ का चांद झारखंड के प्रमुख शहरों में कितने बजे निकलेगा।

Jharkhand mein karwa chauth ka chand kab niklega: करवा चौथ का त्योहार हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस साल करवा चौथ 10 अक्तूबर, शुक्रवार को है। इश बार चतुर्थी तिथि 09 अक्तूबर को रात 10 बजकर 54 मिनट से शुरू हो चुकी है और 10 अक्तूबर को रात 07 बजकर 38 मिनट पर समाप्त होगी। मान्यता है कि करवा चौथ व्रत करने से पति की आयु लंबी व वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। इस दिन शाम को सुहागन स्त्रियां विधि-विधान से करवा माता की पूजा करती हैं और चंद्रमा के दर्शन व उन्हें अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं। जानें झारखंड के प्रमुख शहरों में आज करवा चौथ का चांद कब निकलेगा।

झारखंड के प्रमुख शहरों में आज (करवा चौथ) चांद निकलने का अनुमानित समय इस प्रकार है: शहर (City)- चंद्रोदय का अनुमानित समय (Moonrise Time)

रांची- रात 7:56 बजे (या 8:02 बजे)

जमशेदपुर- रात 7:52 बजे (या 8:02 बजे)

धनबाद- रात 7:14 बजे (या 8:02 बजे)

बोकारो स्टील सिटी- रात 7:28 बजे (या 8:02 बजे)

हजारीबाग- रात 7:28 बजे (या 8:02 बजे)

देवघर- रात 7:45 बजे

गिरिडीह- रात 7:59 बजे (या 8:02 बजे)

रामगढ़- शाम 7:00 बजे

करवा चौथ पर बन रहे कई शुभ संयोग: करवा चौथ पर आज कई शुभ संयोग बन रहे हैं। इनमें एक सिद्धि योग और शिववास योग है। सिद्धि योग शाम 05 बजकर 41 मिनट तक रहेगा। शिववास योग शाम 07 बजकर 38 मिनट तक होगा। इस दिन चन्द्रमा के दर्शन कर चन्द्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है और व्रत का पारण किया जाता है।