Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Jaya Ekadashi Vrat Katha in Hindi lord vishnu puja Jaya Ekadashi kahani pishach yuani mukti
Jaya Ekadashi Katha in hindi: जया एकादशी पर पढ़ें यह कथा, कैसे गंधर्व जोड़े की पिशाचता हुई खत्म

Jaya Ekadashi Katha in hindi: जया एकादशी पर पढ़ें यह कथा, कैसे गंधर्व जोड़े की पिशाचता हुई खत्म

संक्षेप:

Jaya Ekadashi Vrat ki Katha in Hindi: माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी इस साल 29 जनवरी को मनाई जाएगी। भगवान विष्णु को यह व्रत बहुत प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से ब्रह्म हत्या का पाप भी क्षमा हो जाता है, पिशाच योनि से भी मुक्ति मिलती है। 

Jan 28, 2026 09:52 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Jaya Ekadashi Vrat ki Katha in Hindi:माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी इस साल 29 जनवरी को मनाई जाएगी। भगवान विष्णु को यह व्रत बहुत प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से ब्रह्म हत्या का पाप भी क्षमा हो जाता है, पिशाच योनि से भी मुक्ति मिलती है। इस दिन चावल नहीं कहा जाता है। पूरे दिन व्रत करके फलाहार कर सकते हैं और अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण किया जाता है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने माघ मासके शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बताया है। इस साल जया एकादशी के दिन बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। जया एकादशी की कथा इस दिन जरूर पढ़ी जाती है। यहां पढ़ें जया एकादशी व्रत कथा-

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते है कि हे भगवान ! अब कृपा कर आप मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्त्व है विस्तारपूर्वक बताएं। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता की पूजा करनी चाहिए तथा इस एकादशी व्रत की कथा क्या है ? उसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है शीघ्र ही बताएं?

भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है कि यह तिथि पापों को हरने वाली है | इस एकादशी का व्रत करने पर मनुष्यों को कभी प्रेतयोनिमें नहीं जाना पड़ता। इसकी कहानी इस प्रकार है

एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इन्द्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंदनवन में एक बार अप्सराओं के साथ घूम रहे थे। नंदन वन में उत्सव का आयोजन हो रहा था। इसमें देवता, ऋषि मुनि सभी मौजूद थे। उस समय गंधर्व गा रहे थे तथा गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इंद्र गंधर्वों के नृत्य का आनंद ले रहे थे। उसमें गन्धर्व गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदन्त, चित्रसेन और उसका पुत्र--ये तीन मुख्य कलाकार थे। चित्रसेन की पत्नी का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी, जो पुष्पवन्तीके नाम से विख्यात थी। पुष्पदन्त गन्धर्व के एक पुत्र था, जिसको लोग माल्यवान्‌ कहते थे | माल्यवान्‌ पुष्पवन्ती के रूप पर अत्यन्त मोहित था। ये दोनों भी इन्द्र के लिए नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था, इनके साथ अप्सराएंभी थीं। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह में बए हए । एक दूसरे में खोने के कारण वो वे शुद्ध गान न गा सके। कभी ताल भंग हो जाता और कभी गीत बंद हो जाता था। इन्द्र ने इस पर विचार किया और इसमें अपना अपमान समझकर वे क्रोधित हो गए। इंद्र ने दोनों को शाप दिया और कहा कि ओ मूर्खों! तुम दोनों को धिक्कार है! क्योंकि तुमने संगीत जैसी पवित्र साधना का तो अपमान किया ही है साथ ही सभा में उपस्थित गुरुजनों का भी अपमान किया है। इंद्रा भगवान के शाप के प्रभाव से दोनों पृथिवी पर हिमालय पर्वत के जंगल में पिशाची जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा कि हमने कौन-सा पाप किया है, जिससे यह पिशाच-योनि प्राप्त हुई है ? नरक का कष्ट अत्यन्त भयंकर है तथा पिशाचयोनि भी बहुत दुःख देनेवाली है । दैवयोगसे उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई । उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए। जलपान तक नहीं किया। किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहां तक कि फल भी नहीं खाया। इससे दुखी होकर वो दोनों एक पीपल के पेड़ के पास बैठ गए। सूर्यास्त हो गया । उन्हें नींद नहीं आयी | वे रति या और कोई सुख भी नहीं पा सके | सूर्योदय हुआ । द्वादशीका दिन आया। उन पिशाचों के द्वारा जया के उत्तम ब्रत का पालन हो गया । उन्होंने रातमें जागरण भी किया था।

उस ब्रतके प्रभावसे तथा भगवान्‌ विष्णुकी इक्तिसे उन दोनोंकी पिशाचता दूर हो गई। पुष्पवत्ती ओर माल्यवान्‌ अपने पूर्वरूपमें आ गए। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे ओर स्वर्गलोक में चले गए । वहां देवराज इन्द्रके सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नताके साथ उन्हें प्रणाम किया।

माल्यवान्‌ बताया कि भगवान्‌ वासुदेव की कृपा और जया एकादशी व्रत से हमारी पिशाचता दूर हुई है। इन्द्र ने कहा कि तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधापान करो। जो लोग एकादशीके ब्रतमें तत्पर और भगवान्‌ श्रीकृष्णके शरणागत होते हैं, वे हमारे भी पूजनीय हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं कि इसलिए सभी का एकादशी का व्रत करना चाहिए। यह एकादशी ब्रह्महत्या का पाप भी दूर करने वाली है। इस माहात्म्यके पढ़ने ओर सुननेसे अग्निष्टोम यज्ञका फल मिलता है। इस प्रकार एकादशी व्रत करने से सभी का जीवन उत्तम हो।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और एस्ट्रोलॉजी और एजुकेशन सेक्शन को लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता में 17 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 10 साल से काम कर रही हैं। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और भारतीय जनसंचार संस्थान से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। लाइव हिन्दुस्तान में धर्म में राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, हस्तरेखा, रत्न, व्रत-त्योहार पूजा-विधि और वैदिक ज्योतिष पर गहराई से पिछले 10 सालों से लिख रही हैं, खासकर पुराणों उपनिषदों को पढ़कर जुड़ी सही जानकारी पाठकों तक पहुंचाती रहीं हैं। इसके साथ ही करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रहती है। आज तक में करियर सेक्शन में तीन साल काम किया है और आज समाज अखबार और नवभारत टाइम्स अखबार में भी करियर से जुड़े आर्टिकल छपे हैं। करियर में एसएससी, लोक सेवा आयोग, स्कूल बोर्ड रिजल्ट, भर्तियों, सरकारी नौकरियों, प्रवेश परीक्षाओं से जुड़ी खबरों पर भी लाइव हिन्दुस्तान में लिख रही हैं। खाली समय में किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। और पढ़ें
jaya ekadashi Jaya Ekadashi Vrat Katha
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने