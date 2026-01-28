Jaya Ekadashi Katha in hindi: जया एकादशी पर पढ़ें यह कथा, कैसे गंधर्व जोड़े की पिशाचता हुई खत्म

Jaya Ekadashi Vrat ki Katha in Hindi:माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी इस साल 29 जनवरी को मनाई जाएगी। भगवान विष्णु को यह व्रत बहुत प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से ब्रह्म हत्या का पाप भी क्षमा हो जाता है, पिशाच योनि से भी मुक्ति मिलती है। इस दिन चावल नहीं कहा जाता है। पूरे दिन व्रत करके फलाहार कर सकते हैं और अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण किया जाता है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने माघ मासके शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बताया है। इस साल जया एकादशी के दिन बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। जया एकादशी की कथा इस दिन जरूर पढ़ी जाती है। यहां पढ़ें जया एकादशी व्रत कथा-

एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इन्द्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंदनवन में एक बार अप्सराओं के साथ घूम रहे थे। नंदन वन में उत्सव का आयोजन हो रहा था। इसमें देवता, ऋषि मुनि सभी मौजूद थे। उस समय गंधर्व गा रहे थे तथा गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इंद्र गंधर्वों के नृत्य का आनंद ले रहे थे। उसमें गन्धर्व गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदन्त, चित्रसेन और उसका पुत्र--ये तीन मुख्य कलाकार थे। चित्रसेन की पत्नी का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी, जो पुष्पवन्तीके नाम से विख्यात थी। पुष्पदन्त गन्धर्व के एक पुत्र था, जिसको लोग माल्यवान्‌ कहते थे | माल्यवान्‌ पुष्पवन्ती के रूप पर अत्यन्त मोहित था। ये दोनों भी इन्द्र के लिए नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था, इनके साथ अप्सराएंभी थीं। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह में बए हए । एक दूसरे में खोने के कारण वो वे शुद्ध गान न गा सके। कभी ताल भंग हो जाता और कभी गीत बंद हो जाता था। इन्द्र ने इस पर विचार किया और इसमें अपना अपमान समझकर वे क्रोधित हो गए। इंद्र ने दोनों को शाप दिया और कहा कि ओ मूर्खों! तुम दोनों को धिक्कार है! क्योंकि तुमने संगीत जैसी पवित्र साधना का तो अपमान किया ही है साथ ही सभा में उपस्थित गुरुजनों का भी अपमान किया है। इंद्रा भगवान के शाप के प्रभाव से दोनों पृथिवी पर हिमालय पर्वत के जंगल में पिशाची जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा कि हमने कौन-सा पाप किया है, जिससे यह पिशाच-योनि प्राप्त हुई है ? नरक का कष्ट अत्यन्त भयंकर है तथा पिशाचयोनि भी बहुत दुःख देनेवाली है । दैवयोगसे उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई । उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए। जलपान तक नहीं किया। किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहां तक कि फल भी नहीं खाया। इससे दुखी होकर वो दोनों एक पीपल के पेड़ के पास बैठ गए। सूर्यास्त हो गया । उन्हें नींद नहीं आयी | वे रति या और कोई सुख भी नहीं पा सके | सूर्योदय हुआ । द्वादशीका दिन आया। उन पिशाचों के द्वारा जया के उत्तम ब्रत का पालन हो गया । उन्होंने रातमें जागरण भी किया था।