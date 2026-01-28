Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Jaya Ekadashi Time Pooja Muhurat Jaya Ekadashi 2026 Date Brahma Muhurta from 5:25 am on 29 February
सुबह 5:25 बजे से जया एकादशी पर ब्रह्म मुहूर्त, जानें सुबह-शाम की पूजा के शुभ मुहूर्त, उपाय, मंत्र, भोग

संक्षेप:

Jaya Ekadashi Time, Jaya Ekadashi 2026 Date: उदया तिथि के अनुसार, 29 जनवरी को जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन इन्द्र योग और रवि योग के साथ रोहिणी नक्षत्र, व मृगशिरा नक्षत्र के संयोग में यह व्रत रखा जाएगा।

Jan 28, 2026 08:28 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Jaya Ekadashi Time, Jaya Ekadashi 2026 Date, जया एकादशी: इस साल जया एकादशी का व्रत गुरुवार के दिन रखा जाएगा। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 29 के दिन व्रत का संकल्प लेकर विधि-विधान के साथ एकादशी पर विष्णु पूजन किया जाएगा। पंचांग के अनुसार, 28 जनवरी की शाम में 04:35 मिनट पर एकादशी तिथि शुरू होगी, जिसका समापन 29 जनवरी की दोपहर 01:55 पी एम तक होगा। उदया तिथि के अनुसार, 29 जनवरी को जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन इन्द्र योग और रवि योग के साथ रोहिणी नक्षत्र, व मृगशिरा नक्षत्र के संयोग में यह व्रत रखा जाएगा। आइए जानते हैं 29 जनवरी को जया एकादशी के शुभ मुहूर्त, उपाय, मंत्र, पूजा-विधि और भोग-

  • ब्रह्म मुहूर्त 05:25 ए एम से 06:18 ए एम
  • अभिजित मुहूर्त 12:13 पी एम से 12:56 पी एम
  • विजय मुहूर्त 02:22 पी एम से 03:05 पी एम
  • गोधूलि मुहूर्त 05:55 पी एम से 06:22 पी एम
  • अमृत काल 09:26 पी एम से 10:54 पी एम
  • निशिता मुहूर्त 12:08 ए एम, जनवरी 30 से 01:01 ए एम, जनवरी 30
  • रवि योग 07:11 ए एम से 07:31 ए एम

चौघड़िया मुहूर्त

  • शुभ - उत्तम 07:11 ए एम से 08:32 ए एम
  • चर - सामान्य 11:14 ए एम से 12:34 पी एम
  • लाभ - उन्नति 12:34 पी एम से 01:55 पी एम
  • अमृत - सर्वोत्तम 05:58 पी एम से 07:37 पी एम
  • चर - सामान्य 07:37 पी एम से 09:16 पी एम

पारण (व्रत तोड़ने का) समय क्या रहेगा?

30 जनवरी को सुबह में 07:10 ए एम से 09:20 ए एम तक जया एकादशी के व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह में 11:09 ए एम रहेगा।

जया एकादशी पर क्या उपाय करें?

श्री विष्णु चालीसा का पाठ करें। विष्णु भगवान को हल्दी की गांठ चढ़ानी चाहिए।

भोग- गुड़, सूखे मेवे, फल और चने की दाल का भोग लगाना चाहिए

किन मंत्र का जाप करें?

  1. ॐ नमोः नारायणाय नमः
  2. ॐ नमोः भगवते वासुदेवाय नमः
  3. ॐ विष्णवे नमः

जया एकादशी की पूजा की विधि

  • स्नान कर मंदिर साफ करें
  • भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक करें
  • प्रभु का पंचामृत सहित गंगाजल से अभिषेक करें
  • अब प्रभु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें
  • मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें
  • संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प करें
  • जया एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें
  • ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें
  • पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें
  • प्रभु को तुलसी दल सहित भोग लगाएं
  • अंत में क्षमा प्रार्थना करें

