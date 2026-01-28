Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़jaya ekadashi date 2026 know Jaya Ekadashi vrat niyam fasting rules of January Gyaras vrat
Jaya Ekadashi 2026 niyam: जया एकादशी व्रत में इन नियमों को मानना चाहिए, इनके बिना पूरा नहीं होता व्रत

Jaya Ekadashi 2026 niyam: जया एकादशी व्रत में इन नियमों को मानना चाहिए, इनके बिना पूरा नहीं होता व्रत

संक्षेप:

Jaya ekadashi 2026 fasting rules: माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी जया एकादशी कहलाती है। इस तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उनके लिए व्रत किया जाता है। इस व्रत के दौरान कुछ नियमों को भी माना जाना चाहिए।  

Jan 28, 2026 11:43 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Jaya ekadashi 2026 fasting rules: माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी जया एकादशी कहलाती है। इस तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उनके लिए व्रत किया जाता है। इस व्रत के दौरान कुछ नियमों को भी माना जाना चाहिए। मान्यता है कि जया एकादशी का व्रत करने से जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है। विष्णु जी की विशेष आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन लड्डू गोपाल को दक्षिणावृत्ति शंख से स्नान कराया जाता है। ठाकुर जी को पंचामृत से अभिषेक कराते हैं। ठाकुरजी को तुलसी चढ़ाई जाती है, और तुलसी की पूजा भी की जाती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जया एकादशी का व्रत कब है?

माघ मास के शुक्लपक्ष की एकादशी की शुरुआत 28 जनवरी 2026 को शुरू होगी। 29 जनवरी 2026, गुरुवार को एकादशी व्रत का समापन होगा। इसका पारण 30 जनवरी 2026 की सुबह 07:00 से 08:56 बजे के बीच में किया जा सकता है। इस व्रत में कुछ नियमों का पालन करना भी बहुत जरूरी है। आइए जानें इस व्रत के नियम

ये भी पढ़ें:Jaya Ekadashi Katha : पढ़े जया एकादशी कथा, कैसे गंधर्व जोड़े की पिशाचता हुई खत्म


जया एकादशी व्रत में किन नियमों का पालन किया जाता है?

जया एकादशी व्रत का सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि दशमी तिथि से इस व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं। दशमी तिथि को भी एक समय भोजन करें और तामसिक आहार ना करें। शुद्धता भी तीन दिन रखना जरूरी है। जया एकादशी के दिन सुबह स्नान-करके भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। इसके बाद द्वादशी पर भी पारण किया जाता है और उस दिन शुद्धता और भोजन को लेकर खास ध्यान रखें।

रात्रि में जागरण एकादशी के व्रत में बहुत जरूरी है। एकादशी के दिन रात को व्रत करके कथा करके भगवान का कीर्तन जरूर करना चाहिए। इस दिन रात्रि जागरण से बहुत लाभ मिलता है। पद्मपुराण में भी रात्रि जागरण का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान रात्रि जागरण से बहुत प्रसन्न होते हैं।

इस दिन चावल नहीं खाए जाते हैं और अगले दिन चावल का दान किया जाता है। कुछ दान करके और भगवान विष्णु की पूजा करके ही व्रत का पारण करना चाहिए।

एकादशी व्रत वाले दिन पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। एकादशी और द्वादशी वाले दिन तुलसी ना तोड़ें। भगवान विष्णु की पूजा के लिए तुलसी दल पहले से ही तोड़कर रख लें, क्योंकि तुलसी कभी बासी नहीं होती है।

भगवान विष्णु की पूजा के साथ कथा का पाठ करें। व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दिन किसी के साथ झगड़ा, क्रोध, बुराई से बचना चाहिए। एकादशी पर बाल नहीं धोते हैं। इसके अलावा नाखून नहीं काटना चाहिए और दाढ़ी नहीं बनवाना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि में ही किया जाता है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और एस्ट्रोलॉजी और एजुकेशन सेक्शन को लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता में 17 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 10 साल से काम कर रही हैं। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और भारतीय जनसंचार संस्थान से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। लाइव हिन्दुस्तान में धर्म में राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, हस्तरेखा, रत्न, व्रत-त्योहार पूजा-विधि और वैदिक ज्योतिष पर गहराई से पिछले 10 सालों से लिख रही हैं, खासकर पुराणों उपनिषदों को पढ़कर जुड़ी सही जानकारी पाठकों तक पहुंचाती रहीं हैं। इसके साथ ही करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रहती है। आज तक में करियर सेक्शन में तीन साल काम किया है और आज समाज अखबार और नवभारत टाइम्स अखबार में भी करियर से जुड़े आर्टिकल छपे हैं। करियर में एसएससी, लोक सेवा आयोग, स्कूल बोर्ड रिजल्ट, भर्तियों, सरकारी नौकरियों, प्रवेश परीक्षाओं से जुड़ी खबरों पर भी लाइव हिन्दुस्तान में लिख रही हैं। खाली समय में किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। और पढ़ें
jaya ekadashi Ekadashi Vrat
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने