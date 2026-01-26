जया एकादशी के दिन विष्णु भगवान के लिए कौन सा दीपक जलाएं और क्या भोग लगाएं?

संक्षेप: Jaya Ekadashi 2026: माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी इस साल 29 जनवरी 2026 को पड़ रही है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की साथ में पूजा का विधान है। स दिन पूजा के दौरान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने दीपक जलाने का भी खासा महत्व होता है और उन्हें अलग-अलग चीजों का भोग लगाया जाता है।

हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का खास महत्व होता है। यह प्रत्येक माह में 2 बार पड़ता है। वहीं, माघ माह चल रहा है और माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी इस साल 29 जनवरी 2026 को पड़ रही है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की साथ में पूजा का विधान है। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि आती है और हर कार्य में जय की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा के दौरान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने दीपक जलाने का भी खासा महत्व होता है और उन्हें अलग-अलग चीजों का भोग लगाया जाता है। लेकिन अक्सर लोग इस बात को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं कि जया एकादशी पर भगवान विष्णु के सामने तेल या घी कौन सा दीपक चलाएं?

घी का दीपक जलाएं

धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक आमतौर पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा के दौरान सरसों, अलसी, तिल आदि तेल का दीया जला सकते हैं, लेकिन एकादशी तिथि पर घी का दीया ही जलाना बेहद शुभ होता है। इतना ही नहीं घी के दीपक में बाती भी कलावे की बनानी चाहिए, न कि रूई की। मान्यता है कि इससे भगवान विष्णु के साथ-साथ मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही पूजा के अच्छे परिणाम मिलते हैं।

घी का दीपक जलाने के फायदे

जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाने से घर में समृद्धि और ऐश्वर्य का वास होता है। साथ ही घर में सुख-शांति और धन की वृद्धि भी होगी। इसके अलावा पुण्यों में वृद्धि होती है। शत्रु पर विजय मिलती है। शुभ कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। घर में सकारात्मक एवं दिव्य ऊर्जा का संचार होता है और घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का नाश होने लग जाता है।

क्या लगाएं भोग

- जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को साबूदाने की खीर का भोग लगाना चाहिए। इससे घर में परिवार के लोगों के बीच मधुरता बनी रहती है और संबंध मजबूत होते हैं।

- साथ ही हलवे-पूड़ी का भोग भी लगाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि हलवे-पूड़ी का भोग लगाने से शत्रु पर विजय प्राप्त होती है।

- आप सिंघाड़े के लड्डुओं का भी भोग लगा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि सिंघाड़े के लड्डुओं का भोग लगाने से ग्रह दोष दूर हो जाता है।

- इसके अलावा पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शहद और खांड का भोग भी लगाना चाहिए।

- एकदशी पर आप नारियल और शकरकंदी का भोग लगा सकते हैं। इन दोनों चीजों का भोग लगाने से घर में सुख-समृधि बढ़ती है।

- भोग लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी दल अवश्य डालें। बिना तुलसी दल के भोग मान्य नहीं होता है।

भोग लगाने का मंत्र जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को भोग लगाते समय 'त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर।।' मंत्र का जाप अवश्य करें।