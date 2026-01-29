Jaya Ekadashi 2026: पहली बार करने वाले हैं विष्णु सहस्रनाम का पाठ? जान लें सही तरीका और इससे मिलने वाले लाभ

संक्षेप: आज जया एकादशी के मौके पर अगर विष्णु सहस्रनाम का पाठ किया जाता है तो जिंदगी में आने वाली रुकावटें कम होती हैं। साथ ही भगवान विष्णु की भी खूब कृपा मिलती है। अगर आप पहली बार इसका पाठ करने वाले हैं तो इसका आसान सा नियम और तरीका जान लें।

Vishnu Sahasranama Path: आज माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इसे लोग जया एकादशी के नाम से भी जानते हैं। एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से कई लाभ मिलते हैं। इस दिन जो भक्त व्रत रखकर विष्णु सहस्रनाम का पाठ सच्चे मन से करते हैं तो उनके सारे पाप मिट जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है। तो सबसे पहले आज जानते हैं कि विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने का सही तरीका क्या है? बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जिसे इसका सही तरीका मालूम है। अगर आप पहली बार ऐसा करने जा रहे हैं तो एक बार इसका नियम जान लें।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

कौन कर सकता है विष्णु सहस्रनाम का पाठ? नियम के अनुसार तो विष्णु सहस्रनाम का पाठ आप नियमित रूप से भी कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इसे एकादशी वाले दिन करके भी लाभ पाया जा सकता है। बता दें कि महीने मं एकादशी दो बार पड़ती है। इसमें आप व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना कर सकते हैं। साथ में विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से इस व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। जिन लोगों ने व्रत भी नहीं रखा है, वो लोग इस इसका पाठ करेंगे तो फलदायी होगा।

ऐसे करें विष्णु सहस्रनाम का पाठ इसका पाठ करने के लिए सबसे अच्छा समय सूर्योदय होता है। ऐसे में सूरज के उगने से पहले ही स्नान इत्यादि कर लें। इसके बाद अपने पूजा घर की साफ-सफाई कर लें। पूजा स्थान पर भगवान विष्णु की तस्वीर या फिर मूर्ति की स्थापना करें। इसके बाद धूप और दीया जलाएं और भगवान को पीले रंग के फूल अर्पित करें। अब विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से पहले पूजा घर में ही किसी पात्र में जल भरकर रख दें। सच्चे और एकाग्र मन के साथ इसका पाठ शुरू करें। कुछ शब्द आपको कठिन लग सकते हैं लेकिन धीरे-धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी। ऐसे में ये गिल्ट ना पालें कि आपने गलत उच्चारण के साथ पाठ किया। पाठ के बाद भगवान को भोग लगाएं और प्रसाद वितरण करें। आखिर में भगवान से किसी भी भूल के लिए माफी मांग लें।