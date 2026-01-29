Hindustan Hindi News
Jaya Ekadashi 2026 par kya na karein 3 din dashmi ekadashi dwadashi niyam aur is din kya daan karein
Jaya Ekadashi 2026: जया एकादशी पर क्या नहीं करें, गुरुवार का संयोग होने पर क्या दान करें

संक्षेप:

Jaya Ekadashi 2026 par kya na karein :आज जया एकादशी है, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। यह तिथि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, इसलिए इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। भगवान विष्णु को स्नान कराकर शंख से अभिषेक करें, नए वस्त्र पहनाएं और पंचामृत से अभिषेक कराएं

Jan 29, 2026 08:39 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
आज जया एकादशी है, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। यह तिथि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, इसलिए इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। भगवान विष्णु को स्नान कराकर शंख से अभिषेक करें, नए वस्त्र पहनाएं और पंचामृत से अभिषेक कराएं। इसके बाद तुलसी दल अर्पित करें और चंदन भी लगाएं। इस दिन तुलसी की पूजा कर शाम को दिया जलाना चाहिए। आप पीपल के पेड़ के पास भी दिया जला सकते हैं। इससे भगवान विष्णु की कृपा मिलती है।

जया एकादशी के दिन क्या करें और क्या न करें

नारदपुराण में लिखा है कि एकादशी व्रत में तीन दिन के भीतर चार समय का भोजन त्याग देना चाहिए। प्रथम और अन्तिम दिन में एक-एक बार का और बीच के दिन में दोनों समय का भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन कांस बर्तन, मांस, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु, पराया अन्न, दो बार भोजन, स्त्रीसंग, दशमीके दिन इन दस बातों से दूर रहें। जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दांतुन करना, दूसरेकी निन्‍दा करना, चुगली खाना, चोरी करना, हिंसा करना, स्त्रीसंग,क्रोध करना और झूठ बोलना एकादशी को इन 11 बातें न करे। कांसे के बर्तन में भोजन, मांस, मदिरा, मधु, तेल, झूठ बोलना, व्यायाम करना, परदेश में जाना, दोबारा भोजन, मसूर खाना द्वादशी को इन बारह कामों को न करे। अगर शक्ति न हो तो बुद्धिमान्‌ पुरुष एक समय भोजन करके रहे ,किंतु रात में भोजन न करें।

गुरुवार और एकादशी का संयोग क्या करें दान

आज एकादशी के दिन गुरुवार है, ऐसे में आपके मन में सवाल होगा कि इस दिन क्या दान करना चाहिए। गुरुवार का दिन भी विष्णु जी का दिन है। इसलिए इस दिन केले के पेड़ की पूजा करें और चने की दाल और गुड़ अर्पित करें। इसके अलावा मंदिर में जाकर शिवलिंग पर केसर मिश्रित जल चढ़ाएं। ॐ बृं बृहस्पतये नमः मंत्र बोलें। विष्णु जी को पीले फूल, बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। चंदन लगाएं, धूप-दीप जलाएं। इस दिन हल्दी, बेसन, चने की दाल, पीले कपड़ों का दान करना उत्तम होता है। इसके अलावा आप कपड़े, जूते-चप्पल, अन्न, ऊनी वस्त्र, खाना, अनाज और धन का दान कर सकते हैं। गायों की सेवा करें और गौशाला में चारा दान करें।

माघ मास जया एकादशी पारण मुहूर्त

द्वादशी पर यानी कल (30 जनवरी) व्रत का पारण करें। सुबह भी भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा करें। पूजा के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं, ब्राह्मणों को भोजन करा दक्षिणा दें, विदा करके शेष भोजन परिवार के साथ करें। इस प्रकार एकादशी व्रत पूरा होता है।

माघ शुक्ल एकादशी तिथि की समाप्ति: 29 जनवरी, दोपहर 1:55 बजे पर

जया एकादशी पूजा मुहूर्त: सुबह 07:11 बजे से सुबह 08:32 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:13 पी एम से 12:56 पी एम तक

जया एकादशी पारण: 30 जनवरी, सुबह 7:10 बजे से सुबह 9:20 बजे तक

द्वादशी तिथि का समापन: 30 जनवरी, 11:09 बजे

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

