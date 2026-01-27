Hindustan Hindi News
Jaya Ekadashi 2026: 29 जनवरी को जया एकादशी के दिन ये गलतियां पड़ सकती हैं भारी, नहीं मिलेगा व्रत का पूरा फल

2026 में जया एकादशी 29 जनवरी, दिन - गुरुवार को है, इसलिए इन नियमों की अनदेखी न करें। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा से सभी संताप दूर होते हैं, पाप नष्ट होते हैं और अनंत सुख-समृद्धि प्राप्त होती है।

Jan 27, 2026 02:49 pm IST
जया एकादशी सनातन धर्म में अत्यंत पुण्यदायी व्रत है, जो माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ता है। 2026 में जया एकादशी 29 जनवरी, दिन - गुरुवार को है, इसलिए इन नियमों की अनदेखी न करें। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा से सभी संताप दूर होते हैं, पाप नष्ट होते हैं और अनंत सुख-समृद्धि प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार, जया एकादशी का व्रत भूत-प्रेत योनि से मुक्ति दिलाता है, शत्रुओं पर विजय दिलाता है और हजार अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य प्रदान करता है। लेकिन व्रत के दौरान कुछ गलतियां करने से पुण्यफल कम हो जाता है और नुकसान हो सकता है।

जया एकादशी 2026: तिथि, मुहूर्त और पारण समय

वैदिक पंचांग के अनुसार, एकादशी तिथि 28 जनवरी 2026 को शाम 04:35 बजे शुरू होगी और 29 जनवरी 2026 को दोपहर 01:55 बजे समाप्त होगी। उदयातिथि के आधार पर व्रत और पूजन 29 जनवरी को ही रखा जाएगा। पारण 30 जनवरी 2026 को सुबह 7:10 बजे से 9:20 बजे तक का शुभ मुहूर्त है। द्वादशी तिथि 30 जनवरी को सुबह 11:09 बजे तक रहेगी। पारण हरि वासर (विष्णु का आराम समय) समाप्त होने के बाद करें।

जया एकादशी का महत्व और लाभ

जया एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है, जिससे पापों से मुक्ति, मानसिक शांति, सुख-समृद्धि और मोक्ष प्राप्ति होती है। यह व्रत दरिद्रता दूर करता है, भूत-प्रेत बाधा नष्ट करता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भरता है। माघ मास में दान करने से तीन गुना फल मिलता है। रात्रि जागरण, भजन-कीर्तन और मंत्र जप से विशेष लाभ होता है। भगवान श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि यह एकादशी नीच योनियों से मुक्ति दिलाती है।

व्रत के दौरान भूलकर भी ना करें ये काम

एकादशी पर कई कार्य वर्जित हैं, जिनसे व्रत भंग हो सकता है या पुण्य कम होता है:

चावल का सेवन या दान: चावल खाना और दान दोनों वर्जित हैं। अन्य दान (जैसे वस्त्र, फल, अनाज) कर सकते हैं।

क्रोध, झूठ और निंदा: वाणी पर संयम रखें। क्रोध, चिल्लाना, झूठ, चुगली या किसी की बुराई ना करें। मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहें।

तुलसी तोड़ना: तुलसी की पत्ती तोड़ना या छूना वर्जित है, क्योंकि तुलसी भी एकादशी व्रत रखती है।

दिन में सोना: दिन में सोने से व्रत का फल आधा रह जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठें।

अन्य वर्जित कार्य: दातुन, मंजन, पान खाना, चोरी, हिंसा, मैथुन, स्त्री संग, कपट आदि से दूर रहें।

सात्विक आहार और अन्य नियमों का पालन

एकादशी पर पूर्ण सात्विकता अपनाएं:

  • लहसुन-प्याज, मांस-मदिरा, मसूर दाल, शहद, बैंगन, तेल-घी वाली चीजें, गोभी, गाजर, शलजम, पालक आदि का सेवन ना करें।
  • फल (केला, सेब, अंगूर), दूध, दही, पनीर, साबूदाना, कुट्टू या सिंघाड़े का आटा, नमक रहित भोजन करें।
  • ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। रात्रि जागरण करें, विष्णु सहस्रनाम या भजन सुनें।

जया एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियमों से करें, तो भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख-शांति और सफलता मिलेगी। इन गलतियों से बचकर पूर्ण फल प्राप्त करें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

