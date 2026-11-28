2027 की शुरुआत में सूर्य-गुरु का बड़ा गोचर, मिथुन समेत इन 4 राशियों की चमक सकती है किस्मत
जनवरी 2027 में सूर्य और गुरु के राशि परिवर्तन से ज्योतिषीय दृष्टि से खास बदलाव देखने को मिल सकते हैं। 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जबकि 25 जनवरी को गुरु सिंह राशि से निकलकर कर्क राशि में गोचर करेंगे। गुरु को धन, भाग्य और समृद्धि का कारक माना जाता है।
January 2027 Grah Gochar: साल 2027 की शुरुआत कुछ राशियों के लिए खास रह सकती है। जनवरी में सूर्य और गुरु समेत कई बड़े ग्रह अपनी चाल बदलेंगे। इसका असर नौकरी, कारोबार और आर्थिक स्थिति पर देखने को मिल सकता है। खास तौर पर 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 25 जनवरी को गुरु भी सिंह राशि से निकलकर कर्क राशि में गोचर करेंगे। ज्योतिष में गुरु को धन, भाग्य और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में नए साल के पहले महीने में चार राशियों पर विशेष नजर रहेगी।
जनवरी 2027 में सूर्य और गुरु के राशि परिवर्तन से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या मिथुन, कन्या, मीन और वृश्चिक राशि वालों के लिए धन लाभ, नौकरी और कारोबार में तरक्की के योग बनेंगे? अपनी जन्मकुंडली के अनुसार इन ग्रह गोचरों का प्रभाव और भविष्य जानने के लिए पंडित जी से फ्री चैट करें।
आइए जानते हैं, किन राशियों को होगा लाभ
मिथुन राशि वालों के लिए जनवरी का महीना आर्थिक मामलों में अहम रह सकता है। गुरु का गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा। ज्योतिष में इस भाव को धन और बचत का कारक माना जाता है। ऐसे में आमदनी बढ़ाने के मौके मिल सकते हैं। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार से जुड़े लोगों को भी फायदा होने की उम्मीद रहेगी। हालांकि, खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा।
कन्या राशि
कन्या राशि वालों के लिए गुरु का गोचर लाभ भाव में होगा। इस भाव का संबंध आय, लाभ और इच्छाओं की पूर्ति से माना जाता है। ऐसे में लंबे समय से अटके काम आगे बढ़ सकते हैं। नौकरी में तरक्की के मौके मिल सकते हैं। कारोबारियों को नए लोगों के साथ काम करने का अवसर मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए किए गए प्रयासों का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है।
मीन राशि
मीन राशि वालों के लिए जनवरी में ग्रहों की स्थिति महत्वपूर्ण रहेगी। गुरु का गोचर आपकी राशि से पांचवें भाव में होगा। वहीं सूर्य का प्रवेश लाभ भाव में होगा। इससे नौकरी और कारोबार में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। आमदनी के नए रास्ते खुलने की संभावना रहेगी। निवेश से जुड़े मामलों में भी सोच-समझकर फैसला लेना फायदेमंद हो सकता है।
वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु का गोचर भाग्य भाव में होगा। ऐसे में किस्मत का साथ मिलने की उम्मीद रह सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। कारोबार में नई योजना पर काम शुरू हो सकता है। विदेश से जुड़े काम करने वालों के लिए भी समय महत्वपूर्ण रह सकता है। आर्थिक मामलों में धैर्य से लिए गए फैसले आगे फायदा पहुंचा सकते हैं।
जनवरी में इन तारीखों पर बदलेंगे ग्रह
जनवरी 2027 में ग्रहों के कई बदलाव होंगे। 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 25 जनवरी को गुरु सिंह राशि से निकलकर कर्क राशि में गोचर करेंगे। गुरु की यह चाल खास मानी जा रही है, क्योंकि कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि