Hindi Newsधर्म न्यूज़January 2026 Rashifal Horoscope: Lucky Zodiac Signs
जनवरी 2026 इन 4 राशियों के लिए खास, खूब होगा धन लाभ, भाग्योदय होने के संकेत

संक्षेप:

Dec 25, 2025 12:25 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
January 2026 Rashifal Horoscope: ज्योतिषशास्त्र में ग्रहों की चाल के प्रभाव से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जनवरी 2026 में ग्रहों की चाल से कुछ राशि वालों को शुभ फल की प्राप्ति होगी। ग्रहों के शुभ होने पर व्यक्ति का जीवन राजा के समान हो जाता है। ग्रहों की शुभता होने पर ही व्यक्ति को व्यापार, नौकरी इत्यादि में अच्छे परिणाम मिलते हैं। आइए जानते हैं, जनवरी 2026 किन राशियों के लिए शुभ रहेगा…

मेष राशि- मेष राशि वाले पिछले साल से मिले अनुभवों से सीखेंगे। महीने की शुरुआत में नौकरी और पढ़ाई में अच्छे आइडिया आएंगे। यह समय आपको ज्यादा विनम्र और समझदार बनाएगा।17 जनवरी के बाद ध्यान पैसों की तरफ जाएगा। 19 और 20 जनवरी के बाद आप सेविंग और फाइनेंशियल प्लानिंग पर ज्यादा फोकस करेंगे। जनवरी आपको अपनी ताकत दिखाएगा और शनि की मदद से आप अपने सपनों को सच करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।

सिंह राशि- जनवरी का महीना सिंह राशि वालों के लिए पूरा साल सेट करने वाला महीना है। आगे चलकर इस साल बृहस्पति आपके लिए प्यार और रिश्तों में बदलाव लाएगा। जोश और आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर आप कुछ समय से सुस्त महसूस कर रहे थे तो अब दोबारा एक्टिव होंगे। प्यार, दोस्ती और सोशल लाइफ मजबूत होगी। सिंगल लोगों की किसी नए इंसान से मुलाकात हो सकती है और जो रिलेशनशिप में हैं, उनका रिश्ता और गहरा होगा। काम में तारीफ और पहचान मिलेगी। जनवरी में आप नए दोस्त बनाएंगे, खुद को ज्यादा ताकतवर महसूस करेंगे और पूरे साल की दिशा तय करेंगे।

ये भी पढ़ें:धनु राशि में बुध का प्रवेश इन राशियों के जीवन में लाएगा बड़े बदलाव

तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए जनवरी का महीना खुद को समझने और आगे बढ़ने का है।यह समय आपको बताएगा कि पिछले 6 महीनों में आप कैसे बदले हैं और आपकी सोच कैसे आगे बढ़ी है। नए विचार और नई सोच आपको कम्फर्ट जोन से बाहर निकालेंगी। करियर और रिश्तों में नए अवसर मिलेंगे। नए प्यार के योग बन सकते हैं और पुराने रिश्तों में ताजगी आएगी। जनवरी में आपको अपने अंदर का फाइटर देखने को मिलेगा।

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों के लिए जनवरी का महीना नए आइडिया और नए लोगों से जुड़ने का है। यह समय आपको अगले 6 महीनों के लक्ष्यों पर सोचने का मौका देगा। लव लाइफ में बदलाव और सोच में परिपक्वता आएगी। शुक्र रिश्तों में पॉजिटिविटी लाएगा और नए दोस्त बनेंगे। ऑफिस में सीनियर्स और कलीग्स के साथ रिश्ते बेहतर होंगे। इस माह आपकी एनर्जी बढ़ेगी और आपकी पर्सनल ग्रोथ जारी रहेगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
