Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़January 2026 Horoscope Rashifal Lucky Zodiac Signs Future Predictions
2026 का पहला महीना इन राशियों को देगा शुभ फल, जीवन में होंगे बड़े बदलाव

2026 का पहला महीना इन राशियों को देगा शुभ फल, जीवन में होंगे बड़े बदलाव

संक्षेप:

January 2026 Horoscope Rashifal : नए साल 2026 की शुरुआत कई राशियों के लिए खुशखबरी लेकर आ रही है। जनवरी का महीना ग्रह-नक्षत्रों की विशेष स्थिति के कारण कुछ राशि वालों के जीवन में बड़े और सकारात्मक बदलाव ला सकता है।

Dec 15, 2025 09:36 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

नए साल 2026 की शुरुआत कई राशियों के लिए खुशखबरी लेकर आ रही है। जनवरी का महीना ग्रह-नक्षत्रों की विशेष स्थिति के कारण कुछ राशि वालों के जीवन में बड़े और सकारात्मक बदलाव ला सकता है। करियर, धन, प्रेम और पारिवारिक जीवन में नई शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं। आइए जानते हैं, जनवरी 2026 में किन राशियों की किस्मत चमकने वाली है-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मेष राशि

जनवरी 2026 मेष राशि वालों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। करियर में रुके हुए काम पूरे होंगे और नौकरी या बिजनेस में तरक्की के योग बनेंगे। आत्मविश्वास बढ़ेगा और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति भी पहले से मजबूत होगी।

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए साल की शुरुआत धन और सुख-सुविधाओं में वृद्धि लेकर आएगी। निवेश से लाभ हो सकता है और पारिवारिक जीवन में खुशहाली रहेगी। जो लोग लंबे समय से किसी योजना पर काम कर रहे थे, उन्हें जनवरी में सफलता मिल सकती है।

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए जनवरी 2026 बदलावों का महीना साबित होगा। करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो आगे चलकर लाभदायक रहेंगी। यात्रा के योग भी बन रहे हैं। प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे और रिश्तों में मजबूती बढ़ेगी।

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए यह महीना मान-सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला रहेगा। कार्यक्षेत्र में पहचान बनेगी और नेतृत्व क्षमता निखरेगी। जो लोग सरकारी या प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें विशेष लाभ मिल सकता है।

read moreये भी पढ़ें:
कल से शुरू होंगे इन राशियों के अच्छे दिन, सूर्य गोचर से होगा भाग्योदय

तुला राशि

जनवरी 2026 तुला राशि वालों के लिए संतुलन और सफलता का संकेत दे रहा है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और पारिवारिक विवाद सुलझ सकते हैं। विवाह या किसी शुभ कार्य के योग भी बन सकते हैं। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी।

मीन राशि

मीन राशि के जातकों के लिए नया साल नई शुरुआत लेकर आएगा। करियर में दिशा स्पष्ट होगी और आय के नए स्रोत बन सकते हैं। आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी और मानसिक शांति का अनुभव होगा।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने