2026 january calendar : जनवरी में सबसे पहले आएगा ये व्रत, इस साल भी इन दो त्योहारों पर कंफ्यूजन ?
नए साल के पहले महीने मे सबसे पहले सकट चौथ का व्रत आएगा। इससे पहले माघी पूर्णिमा का पर्व होगा। इस पर्व में माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इसके बाद षट्तिला एकादशी रहेगी, इसमें विष्णु भगवान की पूजा की जाएगी। इसके अलावा माघ मास की पूर्णिमा, मकर संक्रांति इस दिन रहेगी। वहीं अमावस्या भी जनवरी के महीने में रहेगी। आइए जानें इस साल के पहले महीने के पर्व और व्रत
होली, दिवाली पर इस साल भी कंफ्यूजन
वर्ष 2025 की तरह नए साल 2026 में भी त्योहारों पर कंफ्यूजन रहेगी। इस साल होली की तारीख को लेकर भी कंफ्यूजन और दिवाली की तारीख को लेकर भी कंफ्यूजन रहेगा। दरअसल होली के दिन ग्रह होगा। इसलिए होलिका दहन के एक दिन बाद को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बनेगी। होली खेलने का दिन 4 मार्च रहेगा। इसके अलावा कार्तिक कृष्ण पक्ष पूर्णिमा तिथि 8 नवंबर को सुबह 11:27 से शुरु हो रही है, जिसमें श्री महालक्ष्मी पूजन दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि 9 नवंबर दोपहर 12:31 तक मान्य होगी, जिसमें 2025 की तरह दो दिन दिलावी मनाई जाएगी।
जनवरी 2026 के व्रत और त्योहार
1 जनवरी 2026, गुरूवार
प्रदोष व्रत
3 जनवरी 2026, शनिवार पौष पूर्णिमा
6 जनवरी 2026, मंगलवार
सकट चौथ
14 जनवरी 2026, बुधवार
षटतिला एकादशी
14 जनवरी 2026, बुधवार
मकर संक्रांति, पोंगल
16 जनवरी, शुक्रवार प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि
18 जनवरी 2026, रविवार मौनी अमावस्या
23 जनवरी 2026, शुक्रवार
बसंत पंचमी
25 जनवरी 2026, रविवार रथ सप्तमी
26 जनवरी 2026, सोमवार
भीष्म अष्टमी
29 जनवरी 2026, रविवार जया एकादश
30 जनवरी, शुक्रवार प्रदोष व्रत