Janmashtami Wishes: इन टॉप-10 मैसेज, Photos, Wishes, Status और ग्रीटिंग्स के साथ दें जन्माष्टमी की शुभकामनाएं

Janmashtami Wishes in Hindi: कृष्ण ही सत्य हैं, कृष्ण अनंत हैं, कृष्ण अनादि हैं, कृष्ण भगवंत हैं, कृष्ण ब्रह्म हैं, कृष्ण शक्ति हैं, कृष्ण ही भक्ति हैं। इन शुभकामनाओं संग दें कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई।  

Shrishti Chaubey, Sat, 16 Aug 2025 05:50 AM
Janmashtami Wishes: इन टॉप-10 मैसेज, Photos, Wishes, Status और ग्रीटिंग्स के साथ दें जन्माष्टमी की शुभकामनाएं

Janmashtami Wishes in Hindi: आज शनिवार के दिन पूरा देश कृष्ण जी का हैप्पी बर्थडे बड़े धूम-धाम से मनाएगा। आज पूरे विधि-विधान के साथ कन्हा का पूजन होगा। अपनों की कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल बनाने के लिए शेयर करें ये बधाई मैसेज-

इन टॉप-10 मैसेज, Photos, Wishes, Status और ग्रीटिंग्स के साथ दें जन्माष्टमी की शुभकामनाएं

माखन चोर नन्द किशोर,

बांधी जिसने प्रीत की डोर,

हरे कृष्ण हरे मुरारी,

पूजती जिन्हें दुनिया सारी,

आओ उनके गुण गाएं

सब मिल के जन्माष्टमी मनाएं

कृष्ण जन्माष्टमी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं

हे कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी

हे नाथ नारायण वासुदेवाय

एक मात्र स्वामी तुम सखा हमारे

हे नाथ नारायण वासुदेवा

कृष्ण जन्माष्टमी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं

बांसुरी की धुन और माखन की मिठास!

आपकी जन्माष्टमी हो ऐसी कुछ खास!

आपका घर आंगन खुशहाली से महक जाएं!

कृष्ण जन्माष्टमी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं

राधा की भक्ति मुरली की मिठास,

माखन का स्वाद और गोपियों का रास,

सब मिलकर बनाते हैं जन्माष्टमी का दिन खास

कृष्ण जन्माष्टमी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं

गोकुल में है जिनका वास,

गोपियों संग रचाए जो रास

देवकी यशोदा जिनकी मैया,

ऐसे है हमारे कृष्ण कन्हैया

कृष्ण जन्माष्टमी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं

कन्हैया की महिमा,

कन्हैया का प्यार

’कन्हैया में श्रद्धा,

कन्हैया से संसार

मुबारक हो आपको जन्माष्टमी का त्यौहार।

कृष्ण जन्माष्टमी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं

राधे-राधे जपो चले आएंगे बिहारी,

आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी

कृष्ण जन्माष्टमी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं

पग-पग वो चला आएगा,

खुशियाँ अपने साथ लाएगा,

आएगा नटखट नंदलाल,

आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा

कृष्ण जन्माष्टमी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं

मुरली मनोहर ब्रिज के धरोहर

वह नंद लाल गोपाल है,

बंसी की धुन पर सब दुख हरने वाला

मुरली मनोहर आने वाला है

कृष्ण जन्माष्टमी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं

गोकुल में जिसने किया निवास,

उसने गोपियों के संग रचा इतिहास,

देवकी-यशोदा जिनकी मैया,

ऐसे है हमारे कृषण कन्हैया

कृष्ण जन्माष्टमी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं