जन्माष्टमी पर करें तुलसी से जुड़े ये 5 उपाय, लड्डू गोपाल की कृपा से बढ़ेगा धन-धान्य

Janmashtami Upay: जन्माष्टमी के दिन भगवान श्रीकृष्ण व उनके बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की विधिवत पूजा-अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन तुलसी से जुड़े कुछ उपायों को करने से भगवान श्रीकृष्ण प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से धन-धान्य की प्राप्ति होती है।

Janmashtami tulsi upay in hindi: भगवान श्रीकृष्ण के जन्मदिवस को जन्माष्टमी के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि कोकान्हा का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल जन्माष्टमी 16 अगस्त को है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण को तुलसी दल अति प्रिय है। भगवान श्रीकृष्ण की पूजा में तुलसी दल का खास महत्व माना गया है। तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन तुलसी से जुड़े कुछ उपायों को करने से भगवान श्री कृष्ण के माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। जानें जन्माष्टमी के दिन किन उपायों को करने से घर में धन-धान्य का आगमन होता है।

1. जन्माष्टमी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद तुलसी के पौधे को जल चढ़ाना चाहिए और उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है और अटके हुए कार्य पूर्ण होते हैं।

2. भगवान श्रीकृष्ण को जन्माष्टमी पूजन के समय माखन-मिश्री का भोग अवश्य लगाना चाहिए। भोग में तुलसी दल जरूर प्रयोग करना चाहिए। मान्यता है कि भगवान श्रीकृष्ण को तुलसी दल युक्त भोग लगाने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है।

3. जन्माष्टमी के दिन भगवान श्रीकृष्ण को तुलसी माला अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सुख-समृद्धि आती है।

4. जन्माष्टमी के दिन सुबह व शाम को तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा से धन-संपदा बढ़ती है।

5. मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन तुलसी का पौधा घर पर लगाना चाहिए और प्रतिदिन नियम पूर्वक पूजन करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं।