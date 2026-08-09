जन्माष्टमी से नवरात्र तक इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, पितृ पक्ष में भी मिलेगा भाग्य का साथ
ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, जन्माष्टमी, पितृ पक्ष और शारदीय नवरात्र का समय कर्क, मकर और मीन राशि के जातकों के लिए शुभ रह सकता है। इस दौरान करियर, कारोबार, धन और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव के योग बन रहे हैं।
जन्माष्टमी, पितृ पक्ष और शारदीय नवरात्र हिंदू धर्म के प्रमुख पर्व हैं। इन तीनों पर्वों के दौरान पूजा-पाठ और धार्मिक कार्यों का विशेष महत्व रहता है। ज्योतिष की नजर से देखें तो यह समय कुछ राशि के जातकों के लिए खास रह सकता है। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, कर्क, मकर और मीन राशि के लोगों को इस दौरान अच्छे परिणाम मिलने के योग हैं। इन राशियों के जातकों को कामकाज, धन और पारिवारिक मामलों में राहत मिल सकती है। धार्मिक कार्यों से भी मानसिक शांति मिलेगी।
तीनों राशियों के लिए खास रहेगा यह समय
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, कर्क, मकर और मीन राशि के जातकों के लिए जन्माष्टमी, पितृ पक्ष और शारदीय नवरात्र के आसपास का समय कई मामलों में सकारात्मक रह सकता है। काम में गति, आर्थिक मामलों में सुधार और परिवार का सहयोग मिलने के योग बन सकते हैं।
इस दौरान धार्मिक कार्यों से जुड़ना और अपनी क्षमता के अनुसार दान-पुण्य करना शुभ रहेगा। खासतौर पर पितृ पक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण विधि-विधान से करना चाहिए। वहीं नवरात्र में मां दुर्गा की पूजा और कन्या पूजन जैसे धार्मिक कार्य किए जा सकते हैं।
कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए यह समय रुके हुए काम पूरे कराने वाला हो सकता है। जिस काम को लेकर काफी समय से प्रयास चल रहा है, उसमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नौकरी में काम की जिम्मेदारी बढ़ सकती है। इसका फायदा आगे चलकर करियर में मिल सकता है। कारोबार करने वालों के लिए भी समय ठीक रहेगा। पुराने ग्राहक या किसी परिचित के जरिए नया काम मिल सकता है। व्यापार में पैसा लगाने की योजना है तो जल्दबाजी से बचते हुए फैसला लेना बेहतर रहेगा। धन के मामले में भी स्थिति सुधर सकती है। अटका हुआ पैसा मिलने की उम्मीद है। घर-परिवार से जुड़ा कोई जरूरी खर्च सामने आ सकता है, लेकिन उसे संभालने में परेशानी नहीं होगी। पितृ पक्ष में पितरों के निमित्त तर्पण और दान करना कर्क राशि वालों के लिए शुभ रहेगा। जन्माष्टमी पर भगवान श्रीकृष्ण की पूजा और नवरात्र में मां दुर्गा की आराधना करना भी लाभकारी रहेगा।
मकर राशि
मकर राशि के जातकों के लिए जन्माष्टमी से नवरात्र तक का समय करियर के लिहाज से अच्छा रह सकता है। नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को नया मौका मिल सकता है। पहले से नौकरी कर रहे लोगों को काम में पहचान मिल सकती है। व्यापारियों को भी लाभ के अवसर मिलेंगे। कोई पुराना संपर्क दोबारा काम आ सकता है। कारोबार में फंसा हुआ पैसा निकलने की संभावना है। काम का दबाव रहेगा, लेकिन मेहनत का परिणाम भी मिल सकता है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आमदनी को मजबूत करने के मौके मिलेंगे। खर्च बढ़ने के बावजूद स्थिति नियंत्रण में रहेगी। किसी बड़े निवेश से पहले कागज-पत्र और पूरी जानकारी जरूर जांच लें। पितृ पक्ष में जरूरतमंद को भोजन कराना या अपनी क्षमता के अनुसार दान करना शुभ रहेगा। शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और नकारात्मक विचारों से राहत मिल सकती है।
मीन राशि
मीन राशि वालों के लिए यह समय भाग्य का साथ देने वाला हो सकता है। कई दिनों से अटके काम अचानक आगे बढ़ सकते हैं। किसी जरूरी मामले में परिवार के सदस्य का सहयोग मिलेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें अच्छे अवसर मिलने की संभावना है। व्यापार करने वालों को नए लोगों से जुड़ने का फायदा मिल सकता है। पैसों से जुड़े मामलों में भी राहत मिलने के संकेत हैं। पुराना भुगतान मिल सकता है। आय का कोई अतिरिक्त रास्ता भी बन सकता है। हालांकि खर्चों को लेकर लापरवाही करना ठीक नहीं रहेगा। मीन राशि वालों के लिए पितृ पक्ष में पितरों का स्मरण करना विशेष शुभ रहेगा। पितरों के नाम पर अन्न या जरूरत की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की पूजा और नवरात्र में मां दुर्गा की आराधना करना भी शुभ माना जाता है।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
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एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
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व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
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