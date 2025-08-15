Janmashtami puja time and muhurat sthir lagn and nishith kal puja time Janmashtami sthir lagn: कब है जन्माष्टमी पूजा का स्थिर लग्न मुहूर्त, निशीथ लग्न के लिए सिर्फ 44 मिनट, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Janmashtami sthir lagn: कब है जन्माष्टमी पूजा का स्थिर लग्न मुहूर्त, निशीथ लग्न के लिए सिर्फ 44 मिनट

Krishna Janmashtami Date Time: इस साल 16 अगस्त के दिन श्रीकृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव बड़े धूम-धाम के साथ मनाया जाएगा। जानें श्रीकृष्ण की पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त और रात को  स्थिर लग्न मुहूर्त कब से मिलेगा। 

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 10:50 AM
भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि पर भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव इस इस साल उदयव्यापिनी अष्टमी के हिसाब से जन्माष्टमी व्रत एवं पूजा 16 अगस्त को होगी। शास्त्रों के अनुसार, इसी दिन मध्यरात्रि के समय रोहिणी नक्षत्र में विष्णु के आठवें अवतार श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था। इस अवसर पर ब्रह्म मुहूर्त और आधी रात का समय पूजा के लिए खास मुहूर्त हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त को भगवान के ध्यान और नामजप के लिए बहुत अच्छा माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में मंत्रजाप बहुत अधिक फल देता है। ब्रह्म मुहूर्त प्रात: 04:24 से 05:07 बजे तक रहेगा। इस दौरान कान्हा जी की पूजा का खास महत्व है। इस समय स्नान करके भगवान के सामने व्रत का संकल्प लें। भगवान के शक्तिशाली मंत्रों के द्वारा उनका जाप करें। यह समय शांति, पॉजिटिव एनर्जी से वातावरण एकदम साफ होता है। इस बार जन्माष्टमी पूजा के लिए निशित लग्न में सिर्फ 44 मिनट मिल रहे हैं। अगर भगवान कृष्ण की स्थिर लग्न में पूजा करना चाहते हैं, तो इसका मुहूर्त 10.31 से 11.54 तक है। निशिथ लग्न 12.04 मिनट से 12.47 तक है। ऐसा कहा जाता है कि जो

पूजा का शुभ मुहूर्त स्थिर लग्न : रात 10:31 से 11:54 बजे तक

निशीथ लग्न : रात 12:04 से 12:47 बजे तक

इन मुहूर्तों में पूजा का कई गुना फल मिलता है। एकाग्र होगकर मंत्रजाप करना सर्वोत्तम होता है। इसी दिन रात के समय की पूजा में भगवान श्रीकृष्ण के भोग में दही, माखन, मिश्री और मोदक अर्पित करें तथा मध्यरात्रि में पंचामृत का भोग लगाना अनिवार्य है। पंचामृत दूध, दही, घी, गंगाजल, शहद और मेवों से तैयार किया जाता है। विष्णु जी को तुलसीदल बहुत प्रिय हैं, इसलिए उनके भोग में तुलसी का इस्तेमाल जरूर करें।

