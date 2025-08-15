janmashtami puja ka samay kya hai 16 august 2025 ko puja muhurat krishna janmashtami Janmashtami puja time: कल जन्माष्टमी पूजा के लिए ये 43 मिनट की अवधि है अत्यंत शुभ, जानें समय, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Janmashtami puja time: कल जन्माष्टमी पूजा के लिए ये 43 मिनट की अवधि है अत्यंत शुभ, जानें समय

Krishna janmashtami ki puja ka shubh muhurat: जन्माष्टमी का पर्व हिंदू धर्म में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन शुभ मुहूर्त में भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा का विधान है। जानें कृष्ण जन्माष्टमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 08:49 AM
Krishna Janmashtami 2025 Puja Muhurat: हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। मान्यता है कि इस तिथि को ही भगवान विष्णु के आठवें स्वरूप भगवान श्रीकृष्ण का आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ था। इस साल कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त, शनिवार को है। इस दिन भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की विधि-विधान से पूजा की जाती है। बाल गोपाल की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त का विचार किया जाता है। मान्यता है कि लड्डू गोपाल की शुभ मुहू्र्त में पूजन करने से साधक को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जानें इस साल जन्माष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है।

कृष्ण जन्माष्टमी पूजा का समय 2025: द्रिक पंचांग के अनुसार, अष्टमी तिथि 15 अगस्त को रात 11 बजकर 49 मिनट पर प्रारंभ होगी और अष्टमी तिथि का समापन 16 अगस्त 2025 को रात 09 बजकर 34 मिनट पर होगा। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्रीकृष्ण की निशिता काल में पूजा अत्यंत शुभ मानी गई है। जन्माष्टमी पूजन का उत्तम मुहूर्त 17 अगस्त को देर रात 12 बजकर 04 मिनट से देर रात 12 बजकर 47 मिनट तक रहेगा। पूजन की कुल अवधि 43 मिनट की रहने वाली है।

जन्माष्टमी पर बन रहे कई शुभ संयोग: ज्योतिष राजेश नायक के अनुसार, इस बार जन्माष्टमी पर बुधादित्य, गजलक्ष्मी समेत 6 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी पर अमृत सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ वृद्धि, ध्रुव, श्रीवत्स, गजलक्ष्मी व ध्वांक्ष योग भी बन रहा है। यह योग ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ माने गए हैं। मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन शुभ योग में भगवान श्रीकृष्ण की पूजा करने से सुख, सौभाग्य व समृद्धि में वृद्धि होती है।

जन्माष्टमी व्रत पारण का समय- भगवान श्रीकृष्ण की कृपा पाने के लिए कुछ लोग जन्माष्टमी का व्रत फलाहार व कुछ निर्जला रखते हैं। जन्माष्टमी व्रत का पारण का उत्तम मुहूर्त 17 अगस्त को सुबह 05 बजकर 51 मिनट है, जबकि कुछ भक्त जन्माष्टमी पूजन के बाद व्रत पारण करते हैं, ऐसे में वे 17 अगस्त को देर रात 12 बजकर 47 मिनट के बाद व्रत का पारण कर सकेंगे।

