इस साल जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र का क्षय, 17 अगस्त को लगेगा रोहिणी नक्षत्र

krishna janmashtami Kab hai: सनातन धर्म में भाद्र पद कृष्ण अष्टमी को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व्रत के रूप में मनाया जाता है। इस बार जन्माष्टमी को निशितव्यापिनी तिथि अर्थात, भाद्र पद कृष्ण अष्टमी तथा रोहिणी नक्षत्र दोनों नहीं मिल रहा है। ऐसा योग कई वर्षों बाद बना है।

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, वाराणसी, मुख्य संवाददाताTue, 12 Aug 2025 07:37 AM
सनातन धर्म में भाद्र पद कृष्ण अष्टमी को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व्रत के रूप में मनाया जाता है। इस बार जन्माष्टमी को निशितव्यापिनी तिथि अर्थात, भाद्र पद कृष्ण अष्टमी तथा रोहिणी नक्षत्र दोनों नहीं मिल रहा है। ऐसा योग कई वर्षों बाद बना है। धर्मसिन्धु में दिए गए निर्णय के अनुसार, शैव एवं वैष्णव दोनों की श्रीकृष्णजन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाना शास्त्र सम्मत होगा। ज्योतिषाचार्य ऋषि द्विवेदी के अनुसार धर्म सिंधु में कहा गया है कि ‘भाद्र कृष्ण अष्टमी निशितव्यापिनी ग्राह्या।’ श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के लिए भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी का निशितव्यापिनी होना चाहिए। यदि तिथि निशितव्यापिनी नहीं मिल रही हो तो उस दशा में धर्मसिन्धुकार ने कहा है कि ‘दिन द्वै निशितव्यापत्य भावे परयवाअष्टमी ग्राह्या।’ अर्थात, यदि दो दिन अष्टमी तिथि मिल रही हो तो दूसरे दिन भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाना चाहिए।

उन्होंने बताया कि भाद्र कृष्ण अष्टमी तिथि 15 अगस्त की मध्यरात्रि के बाद 12 बजकर 58 मिनट पर लगेगी जो 16 अगस्त को मध्य रात्रि के पूर्व 10 बजकर 29 मिनट तक रहेगी। इस बार रोहिणी नक्षत्र का भी क्षय है। जब कोई नक्षत्र सूर्योदय के बाद प्रारंभ हो तथा दूसरे दिन सूर्योदय के पूर्व समाप्त हो जाए उसे क्षय नक्षत्र कहा जाता है। रोहिणी नक्षत्र 17 अगस्त को प्रात: छह बजकर 29 मिनट पर लगेगा, जो 18 अगस्त को भोर में 4 बजकर 54 मिनट पर समाप्त होगा। अत: उदयकाल में रोहिणी नक्षत्र नहीं मिल रहा है। जन्माष्टमी व्रत की पारना स्मार्त एवं वैष्णव 17 अगस्त को करेंगे। जबकि रोहिणी मतावलंबी जन 18 अगस्त को करेंगे। भगवान श्रीकृष्ण का जन्म भाद्र पद कृष्ण अष्टमी, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि 12 बजे वृष राशि के चंद्रमा में हुआ था। भगवान विष्णु के दशावतारों में से सर्वप्रमुख पूर्णावतार सोलह कलाओं से परिपूर्ण भगवान कृष्ण को माना जाता है। जो द्वापर युग के अंत में हुआ था।

ज्योतिषाचार्य के अनुसार इस वर्ष के श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान के जन्म के समय अष्टमी तथा रोहिणी नक्षत्र दोनों नहीं मिल रहा है। यह सर्वमान्य व्रत बाल, कुमार, युवा सभी अवस्थाओं वाले नर-नारियों को करना चाहिए। इससे पापों की निवृत्ति और सुखादिक की वृद्धि होती है। जो इस व्रत को नहीं करते हैं, उनको पाप लगता है। व्रतियों को चाहिए कि उपवास के पहले दिन रात्रि में अल्पाहार करें। रात्रि में जितेंद्रीय रहें और व्रत के दिन प्रात:स्नानादि नित्य कर्म कर सूर्य, सोम, पवन, दिग्पति, भूमि, आकाश, यम एवं ब्रह्म को प्रणाम करके उत्तरमुख बैठे और व्रत का संकल्प लें।

