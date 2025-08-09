15 या 16 अगस्त, किस दिन जन्माष्टमी मनाना होगा उचित? यहां जानें सही डेट और शुभ मुहूर्त

Janmashtami Kab Hai : भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को जन्माष्टमी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र पर हुआ था। 2025 में भगवान श्रीकृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा।

Janmashtami Kab Hai : भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को जन्माष्टमी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र पर हुआ था। हर साल भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र पर कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। हर साल इस पावन दिन भगवान कृष्ण के बाल रूप की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है।

2025 में कब है जन्माष्टमी- 2025 में भगवान श्रीकृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस साल जन्माष्टमी की तिथि को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। पंचांग के अनुसार 15 अगस्त की रात 11.49 बजे अष्टमी तिथि शुरू हो रही है और इसका समापन 16 अगस्त को रात्रि 9.24 बजे होगी। वहीं, रोहिणी नक्षत्र का आरंभ 17 अगस्त को सुबह 4 बजकर 38 मिनट पर होगा। इस साल अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का मिलन ही नहीं हो रहा है। जिस वजह से भ्रम की स्थिति बनी हुई है।

16 अगस्त को जन्माष्टमी मनाना होगा उचित- जिस साल ऐसी स्थिति बनती है जब अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का मिलन नहीं हो रहा हो तब उदयातिथि के अनुसार जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस साल 16 अगस्त को ही जन्माष्टमी मनाना उचित होगा।

मुहूर्त- निशिता पूजा का समय - 12:04 ए एम से 12:47 ए एम, अगस्त 17

अवधि - 43 मिनट

पारण समय - 05:51 ए एम, अगस्त 17 के बाद

मध्यरात्रि का क्षण - 12:25 ए एम, अगस्त 17

चन्द्रोदय समय - 11:32 पी एम