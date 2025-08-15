Janmashtami Vrat: कल बुधादित्य योग में जन्मेंगे कान्हा, जन्माष्टमी व्रत का फल कई एकादशी व्रत के बराबर

भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी में मनाए जाने वाला कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व इस बार 16 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा। जन्माष्टमी का पर्व प्रेम भक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। आपको बता दें कि जन्माष्टमी का व्रत करने से कई कई एकादशी के समान पुण्य मिलता है।

भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी में मनाए जाने वाला कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व इस बार 16 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा। जन्माष्टमी का पर्व प्रेम भक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। इस दिन मध्यरात्रि में कान्हा का जन्म कराकर उनको पंचामृत से स्नान कराया जाता है। इस साल ग्रहों और नक्षत्रों का संयोग बहुत ही उत्तम बन रह है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने और व्रत रखने से सुख समृद्धि और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सभी शुभ योगों के बनने के कारण व्रत रखने से धन, सुख, प्रेम और समृद्धि का प्राप्ति होगी। आपको बता दें कि जन्माष्टमी का व्रत जरूर रखना चाहिए। इस व्रत को करने से कई हजार एकादशी के समान पुण्य मिलता है।

तीन साल बाद इस बार जन्माष्टमी पर कृत्तिका नक्षत्र और वृद्धि एवं ध्रुव योग के युग्म संयोग भी बन रहा है। जन्माष्टमी पर चंद्रमा सुबह 11:43 पर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और देर रात तक बुधादित्य योग का संयोग भी बना रहेगा। जन्माष्टमी पर रात 1:41 मिनट पर ग्रहों के राजा सूर्य अपनी स्वयं की राशि सिंह में गोचर करेंगे। इसके अलावा शुक्र और गुरु के एक राशि में होने से गजलक्ष्मी संयोग बन रहा है।

इस बार अष्टमी तिथि 15 अगस्त की रात्रि 11: 49 से शुरू होकर 16 अगस्त की रात्रि 9:34 तक रहेगी। भगवान कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था। इसलिए जन्माष्टमी का पर्व निशिता काल यानी मध्य रात्रि के मुहूर्त में ही मनाया जाता है। ऐसे उत्तम संयोग में व्रत और पूजन करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होगी। जन्माष्टमी पर ध्रुव योग, श्रीवत्स, गजलक्ष्मी, ध्वांक्ष जैसे शुभ योग का विशेष संयोग भी बन रहा है।