Janmashtami 2026: जन्माष्टमी कब है 3 या 4 सितंबर? जानें सही तारीख, पूजा मुहूर्त और पूजा विधि
Janmashtami 2026: 4 सितंबर 2026 को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इस दिन रोहिणी नक्षत्र का संयोग रहेगा और रात में निशिता काल में श्रीकृष्ण की पूजा की जाएगी। भक्त व्रत रखकर लड्डू गोपाल का अभिषेक करेंगे और माखन-मिश्री व तुलसी दल का भोग लगाएंगे।
Janmashtami 2026: भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव का इंतजार भक्तों को पूरे साल रहता है। इस बार जन्माष्टमी 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को मनाई जाएगी। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 4 सितंबर को तड़के 2 बजकर 25 मिनट से शुरू होगी और 5 सितंबर को रात 12 बजकर 13 मिनट तक रहेगी। रोहिणी नक्षत्र भी 4 सितंबर को रहेगा। इसी वजह से जन्माष्टमी पर रात में भगवान कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व रहेगा।
जन्माष्टमी पर भक्त दिनभर व्रत रखते हैं और रात में कान्हा के जन्म के समय पूजा करते हैं। लड्डू गोपाल का अभिषेक किया जाता है। उन्हें नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और माखन-मिश्री समेत कई तरह का भोग लगाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि जन्माष्टमी पर श्रद्धा से भगवान कृष्ण की पूजा करने से जीवन में सुख-शांति बनी रहती है।
जन्माष्टमी पर करें माखन-मिश्री का भोग
भगवान कृष्ण को माखन और मिश्री प्रिय माने जाते हैं। जन्माष्टमी की रात पूजा के समय लड्डू गोपाल को माखन-मिश्री का भोग लगाएं। इसके बाद प्रसाद परिवार के लोगों में बांटें।
कान्हा को भोग लगाते समय मन में श्रद्धा रखें। पूजा में दिखावे के बजाय भावना को ज्यादा महत्व दिया जाता है।
कृष्ण को चढ़ाएं तुलसी दल
भगवान कृष्ण की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व माना जाता है। जन्माष्टमी के दिन कान्हा को भोग लगाने के बाद उसमें तुलसी दल जरूर रखें।
मान्यता है कि तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और श्रीकृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। तुलसी दल हमेशा साफ और श्रद्धा के साथ अर्पित करना चाहिए।
आधी रात को जलाएं दीपक
जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ था, इसलिए रात में पूजा की परंपरा है। पूजा के समय घर के मंदिर में दीपक जलाएं। इसके बाद भगवान कृष्ण की आरती करें।
दीपक जलाते समय मन को शांत रखें और भगवान कृष्ण का ध्यान करें।
इस मंत्र का करें जाप
जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के मंत्र का जाप भी किया जा सकता है। पूजा के दौरान “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें।
अगर लंबा जाप करना संभव न हो तो श्रद्धा से कुछ बार भगवान कृष्ण का नाम लेना भी भक्तिभाव का ही हिस्सा माना जाता है।
जरूरतमंद को करें दान
जन्माष्टमी के दिन अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करें। किसी को भोजन कराना, कपड़े देना या जरूरत की वस्तु उपलब्ध कराना दान के रूप में किया जा सकता है।
धार्मिक मान्यताओं में दान को पुण्य कर्म माना गया है। इसलिए जन्माष्टमी पर भगवान की पूजा के साथ किसी जरूरतमंद की मदद करना भी अच्छा माना जाता है।
लड्डू गोपाल को झूला झुलाएं
जन्माष्टमी की रात भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को झूले में बैठाकर झुलाने की परंपरा है। भक्त कृष्ण जन्म के बाद उन्हें झूला झुलाते हैं और आरती करते हैं।
इस दौरान घर में भजन-कीर्तन किया जा सकता है। कई जगहों पर जन्माष्टमी की रात कृष्ण जन्म की झांकी भी सजाई जाती है।
जन्माष्टमी पर कब होगी पूजा?
जन्माष्टमी की पूजा रात में निशिता काल में की जाती है। दिल्ली में 4 सितंबर की रात 11 बजकर 57 मिनट से 5 सितंबर को 12 बजकर 43 मिनट तक पूजा का शुभ समय बताया गया है। अलग-अलग शहरों में निशिता पूजा का समय कुछ मिनट आगे-पीछे हो सकता है।
अष्टमी तिथि 4 सितंबर को तड़के 2:25 बजे शुरू होगी और 5 सितंबर को रात 12:13 बजे समाप्त होगी। रोहिणी नक्षत्र 4 सितंबर को रात 11:04 बजे तक रहेगा।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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