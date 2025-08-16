जन्माष्टमी 2025: इन 3 जगहों पर आज जलाएं दीया, घर में बरसेगी श्री कृष्ण की कृपा

आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। हिंदू धर्म में इस दिन का खास महत्व है। आज के ही दिन ही श्री कृष्ण ने देवकी और वासुदेव की आठवीं संतान के रूप में जन्म लिया था। बता दें कि हर साल भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ही जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस खास मौके पर व्रत रखना काफी शुभ माना जाता है। वहीं घरों में लड्डू गोपाल की विधि विधान के साथ कई गई पूजा से कई सारे लाभ मिलते हैं। इस दिन पूजा घर को लोग खूब सजाते हैं। इसी के साथ अगर आप घर के तीन कोनों पर आज की रात दीया जला देंगे तो सुख समृद्धि में वृद्धि होगी।

इन जगहों पर जलाएं दीया

शास्त्र के हिसाब से जन्माष्टमी पर अगर घर के कुछ विशेष कोनों पर दिया जलाया जाए तो ये काफी शुभ होता है। जन्माष्टमी की शाम को तुलसी के पास घी का दीया जलाना शुभ माना जाता है। इस दौरान आप ऊँ भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करेंगे तो और भी अच्छा होगा। इस मंत्र का हिंदी में मतलब है कि मैं भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण को नमन करता हूं। इस दौरान सच्चे मन से अपनी मनोकामना भी मांगी जा सकती है। अगर हो सके तो इस दौरान तुलसी के पौधे की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। साथ ही आज के दिन घर के मुख्य द्वार पर दीया जलाना शुभ माना जाता है। एक दीया आप भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पास जला दें।