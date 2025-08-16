janmashtami 2025 light diya at these places today night shubh muhurt जन्माष्टमी 2025: इन 3 जगहों पर आज जलाएं दीया, घर में बरसेगी श्री कृष्ण की कृपा, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
जन्माष्टमी के दिन पूरे विधि विधान से पूजा की जाए तो श्री कृष्ण की खूब कृपा बरसती है। वहीं इस दिन अगर आप घर के तीन कोनों में दीया जलाएंगे तो इसके खूब लाभ मिलते हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर ये जगह कौन-कौन सी हैं?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 10:56 AM
आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। हिंदू धर्म में इस दिन का खास महत्व है। आज के ही दिन ही श्री कृष्ण ने देवकी और वासुदेव की आठवीं संतान के रूप में जन्म लिया था। बता दें कि हर साल भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ही जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस खास मौके पर व्रत रखना काफी शुभ माना जाता है। वहीं घरों में लड्डू गोपाल की विधि विधान के साथ कई गई पूजा से कई सारे लाभ मिलते हैं। इस दिन पूजा घर को लोग खूब सजाते हैं। इसी के साथ अगर आप घर के तीन कोनों पर आज की रात दीया जला देंगे तो सुख समृद्धि में वृद्धि होगी।

इन जगहों पर जलाएं दीया

शास्त्र के हिसाब से जन्माष्टमी पर अगर घर के कुछ विशेष कोनों पर दिया जलाया जाए तो ये काफी शुभ होता है। जन्माष्टमी की शाम को तुलसी के पास घी का दीया जलाना शुभ माना जाता है। इस दौरान आप ऊँ भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करेंगे तो और भी अच्छा होगा। इस मंत्र का हिंदी में मतलब है कि मैं भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण को नमन करता हूं। इस दौरान सच्चे मन से अपनी मनोकामना भी मांगी जा सकती है। अगर हो सके तो इस दौरान तुलसी के पौधे की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। साथ ही आज के दिन घर के मुख्य द्वार पर दीया जलाना शुभ माना जाता है। एक दीया आप भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पास जला दें।

पढ़ें श्री कृष्ण के 108 नाम

जन्माष्टमी को श्री कृष्ण के 108 नाम का उच्चारण करना अपने आप में काफी शक्तिशाली होता है। मान्यता है कि जन्माष्टमी वाले दिन अगर सच्चे मन से इन 108 नामों का जाप कर लिया जाए तो श्री कृष्ण खूब कृपा बरसाते हैं। आप भगवान श्री कृष्ण के इन 108 नामों का जाप यहां क्लिक करके पढ़ सकते हैं